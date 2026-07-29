Reduzca los costes de la nube estacionando automáticamente las cargas de trabajo inactivas en la nube
Ahorrar en la nube es más fácil que nunca.
Las organizaciones desperdician millones cada año porque las cargas de trabajo no de producción continúan funcionando mucho después de que los equipos dejen de utilizarlas. IBM® Turbonomic Parking Edition es una oferta SaaS que ayuda a reducir los costes de la nube al estacionar automáticamente las cargas de trabajo en AWS, Azure y Google Cloud. Mediante programas y políticas, los equipos pueden automatizar la programación de energía de la carga de trabajo (estacionamiento), reducir el esfuerzo operativo y obtener ahorros inmediatos.
Vaya más allá de la visibilidad de los costes en la nube y pase a la acción. Reduzca el desperdicio, automatice las oportunidades de ahorro y proporcione a las partes interesadas un resultado de optimización de costes cuantificable
Diseñado específicamente para ahorrar costes en la nube
Configure horarios y políticas de aparcamiento, identifique oportunidades de aparcamiento y automatice las acciones de inicio y parada desde una única interfaz. Como solución SaaS totalmente gestionada, Turbonomic Parking Edition ayuda a las organizaciones a aplicar de forma coherente las normas de aparcamiento en entornos en la nube, al tiempo que reduce el trabajo manual.
Distribuya automáticamente las cargas de trabajo entre AWS, Microsoft Azure y Google Cloud Platform desde una interfaz unificada. Elimine la necesidad de herramientas nativas separadas y reduzca la complejidad operativa, aplicando al mismo tiempo políticas de control de costes consistentes en todo su entorno de nube.
Monitorice los ahorros previstos y realizados mediante paneles de control integrados. Haga un seguimiento de la cobertura de los horarios, identifique más oportunidades de aparcamiento y mida el impacto financiero de su estrategia de aparcamiento a lo largo del tiempo.
Estandarice el estacionamiento de cargas de trabajo con políticas reutilizables y conjuntos de cargas de trabajo. Aplique el aparcamiento de forma coherente en todos los entornos y, al mismo tiempo, reduzca la administración manual y simplifique las operaciones a escala.
El estacionamiento de cargas de trabajo detiene automáticamente las cargas de trabajo en la nube cuando no son necesarias y las reinicia cuando es necesario. Esto ayuda a eliminar costes de cómputo innecesarios y garantiza que los recursos estén disponibles durante el horario laboral.
Parking Edition admite una gama de cargas de trabajo en la nube, incluidas máquinas virtuales, grupos de escalado automático, bases de datos, clústeres de bases de datos, grupos de instancias gestionados y clústeres de Kubernetes.
Después de conectar sus cuentas en la nube y aplicar programas o políticas de estacionamiento, las organizaciones pueden comenzar a ahorrar de inmediato, ya que las cargas de trabajo se estacionan automáticamente durante los períodos de inactividad.
Sí. IBM Turbonomic denomina a estas cargas de trabajo "conjuntos", lo que permite agruparlas fácilmente, detenerlas e iniciarlas en un orden concreto y, además, añadir un tiempo de espera entre cada acción de detención o inicio de una carga de trabajo.
Sí. IBM Turbonomic Parking Edition soporta Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud Platform, permitiendo a las organizaciones gestionar el aparcamiento de cargas de trabajo en entornos multinube desde una única experiencia. Próximamente se añadirán más proveedores de servicios en la nube.
No. Los horarios y las políticas de aparcamiento se gestionan a través del producto, lo que elimina la necesidad de crear y mantener scripts personalizados.
Sí. Parking Edition está diseñado como un punto de entrada a IBM Turbonomic. A medida que evolucionen sus necesidades de optimización, puede ampliar a la plataforma completa manteniendo sus configuraciones de aparcamiento existentes.
Parking Edition se centra en el estacionamiento automatizado de cargas de trabajo para reducir los costes de la nube. IBM Turbonomic también incluye gestión continua de recursos de aplicaciones, redimensión de las cargas de trabajo, planificación de capacidad y optimización del rendimiento.