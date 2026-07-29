Las organizaciones desperdician millones cada año porque las cargas de trabajo no de producción continúan funcionando mucho después de que los equipos dejen de utilizarlas. IBM® Turbonomic Parking Edition es una oferta SaaS que ayuda a reducir los costes de la nube al estacionar automáticamente las cargas de trabajo en AWS, Azure y Google Cloud. Mediante programas y políticas, los equipos pueden automatizar la programación de energía de la carga de trabajo (estacionamiento), reducir el esfuerzo operativo y obtener ahorros inmediatos.