Integración con IBM® Terraform

Turbonomic lee el estado de Terraform para vincular el código con los recursos, lo que permite una optimización más rápida e informada mediante automatización o acciones manuales.

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Un diagrama de varias formas, con flechas que las conectan

Cómo funciona

La adición de un objetivo del sistema de control de versiones y las credenciales para leer el estado de Terraform aportará contexto de código a las entidades y detalles de acción dentro de IBM Turbonomic, donde Terraform gestiona esas entidades como código. Esto permite un procesamiento más rápido e informado de las acciones de optimización, ya sean manuales o automatizadas.

Turbonomic necesita acceso de solo lectura a los archivos de estado de Terraform para correlacionar los recursos implementados optimizados por Turbonomic con los repositorios de código que los describen. Turbonomic es capaz de leer el estado de HCP Terraform o Terraform Enterprise Workspaces y de los buckets de AWS S3.

 Lea el informe
Insignias G2 para Turbonomic
El 89 % de los usuarios recomendarían IBM Turbonomic
Vea cómo Turbonomic se compara con los promedios de G2 y lo que los usuarios reales dicen sobre la plataforma.
Lea el informe G2 de 2025

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