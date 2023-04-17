La adición de un objetivo del sistema de control de versiones y las credenciales para leer el estado de Terraform aportará contexto de código a las entidades y detalles de acción dentro de IBM Turbonomic, donde Terraform gestiona esas entidades como código. Esto permite un procesamiento más rápido e informado de las acciones de optimización, ya sean manuales o automatizadas.

Turbonomic necesita acceso de solo lectura a los archivos de estado de Terraform para correlacionar los recursos implementados optimizados por Turbonomic con los repositorios de código que los describen. Turbonomic es capaz de leer el estado de HCP Terraform o Terraform Enterprise Workspaces y de los buckets de AWS S3.