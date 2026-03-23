Integración de Kubecost

Kubecost muestra una asignación detallada de costes entre clústeres, espacios de nombres, cargas de trabajo y contenedores de Kubernetes. IBM Turbonomic consume estos datos de costes y los correlaciona con el uso en tiempo real y la demanda de aplicaciones.

A continuación, Turbonomic genera acciones automatizadas que redimensionan los recursos, eliminan el despilfarro y evitan el sobreaprovisionamiento, garantizando que las decisiones de optimización de costes no comprometan el rendimiento de las aplicaciones.