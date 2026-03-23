Integración de Kubecost

Unifique la visibilidad de costes de Kubernetes con optimización automatizada del rendimiento

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Ilustración de un flujo de trabajo de sistema abstracto que muestra círculos, triángulos, cuadrados y hexágonos conectados por flechas, con un icono de servidor central que indica el proceso de datos
Cómo funciona

Kubecost muestra una asignación detallada de costes entre clústeres, espacios de nombres, cargas de trabajo y contenedores de Kubernetes. IBM Turbonomic consume estos datos de costes y los correlaciona con el uso en tiempo real y la demanda de aplicaciones.

A continuación, Turbonomic genera acciones automatizadas que redimensionan los recursos, eliminan el despilfarro y evitan el sobreaprovisionamiento, garantizando que las decisiones de optimización de costes no comprometan el rendimiento de las aplicaciones.
Datos descubiertos

Entidades

  • Clústeres de Kubernetes
  • Nodos
  • Espacio de nombres
  • Vainas
  • Contenedores

Métricas

  • Asignación de costes de Kubernetes
  • Uso de CPU y memoria
  • Patrones de demanda de carga de trabajo
Acciones generadas
  • Optimización del tamaño de la carga de trabajo de Kubernetes
  • Ajustes de recursos de contenedor y pod
  • Recomendaciones de colocación y escalado de nodos
  • Acciones automatizadas para reducir el despilfarro y mantener el rendimiento
Versiones compatibles y requisitos previos

Versiones soportadas

  • Fundamentos de Kubecost / OpenCost
    Compatible con IBM Turbonomic 8.17.1 y versiones posteriores (versión preliminar)
  • Kubecost Enterprise
    Compatible con IBM Turbonomic 8.18.6 y versiones posteriores (Vista previa)

Requisitos previos

  • Kubecost debe implementarse en el mismo clúster de Kubernetes que Kubeturbo
  • Para Kubecost Enterprise, se debe configurar un objetivo de Kubecost Enterprise en Turbonomic para consumir datos de costes
  • No se requieren licencias adicionales más allá de una licencia existente de IBM Turbonomic
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