IBM Apptio es una plataforma de gestión financiera de TI que proporciona una transparencia total de los costes de los gastos de tecnología. IBM Turbonomic proporciona recomendaciones de optimización continua y automatiza las decisiones de recursos de aplicaciones. Con esta integración, Turbonomic envía automáticamente perspectivas de optimización (acciones pendientes y ejecutadas) a Apptio, donde las recomendaciones se cuantifican, visualizan y alinean con el marco de soluciones de TBM.