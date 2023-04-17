Integración con IBM® Apptio

Optimice los costes de TI automatizando y visualizando las decisiones sobre recursos en el marco de la gestión empresarial de la tecnología (TBM)

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Un diagrama de nubes y formas circulares, con flechas que las conectan

Cómo funciona

IBM Apptio es una plataforma de gestión financiera de TI que proporciona una transparencia total de los costes de los gastos de tecnología. IBM Turbonomic proporciona recomendaciones de optimización continua y automatiza las decisiones de recursos de aplicaciones. Con esta integración, Turbonomic envía automáticamente perspectivas de optimización (acciones pendientes y ejecutadas) a Apptio, donde las recomendaciones se cuantifican, visualizan y alinean con el marco de soluciones de TBM.
Insignias G2 para Turbonomic
El 89 % de los usuarios recomendarían IBM Turbonomic
Vea cómo Turbonomic se compara con los promedios de G2 y lo que los usuarios reales dicen sobre la plataforma.
Lea el informe G2 de 2025

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