Optimice los costes de TI automatizando y visualizando las decisiones sobre recursos en el marco de la gestión empresarial de la tecnología (TBM)
IBM Apptio es una plataforma de gestión financiera de TI que proporciona una transparencia total de los costes de los gastos de tecnología. IBM Turbonomic proporciona recomendaciones de optimización continua y automatiza las decisiones de recursos de aplicaciones. Con esta integración, Turbonomic envía automáticamente perspectivas de optimización (acciones pendientes y ejecutadas) a Apptio, donde las recomendaciones se cuantifican, visualizan y alinean con el marco de soluciones de TBM.