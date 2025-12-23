Obtenga respuestas a las preguntas más frecuentes sobre este producto.
Con Pinpoint Detect, Trusteer proporciona información exhaustiva sobre la identidad digital para determinar sin problemas si el usuario que accede al servicio es el verdadero propietario de esa identidad.
Las empresas a menudo tienen que buscar un equilibrio entre la seguridad y la experiencia del cliente ante el panorama actual de amenazas. La tecnología de confianza de identidad digital permite a las empresas medir tanto el riesgo como la confianza para mantener seguro el viaje digital del cliente sin dejar de ofrecer una mejor experiencia digital.
IBM Security Trusteer Pinpoint Detect permite la recopilación de inteligencia de puntos finales digitales, es decir, la aplicación móvil, el navegador móvil o los navegadores de escritorio de la organización, y combina la información con fuentes de inteligencia mundiales de IBM y fuentes de inteligencia complementarias de terceros.
IBM Security Trusteer Pinpoint Detect tiene en cuenta 5 dominios de contexto al evaluar el riesgo: la identidad y los atributos del usuario, la información y la higiene del dispositivo, la actividad que se realiza o el acceso a los recursos, los factores ambientales, como la ubicación y las redes IP, y la información de comportamiento.
Pinpoint Detect funciona de forma transparente, sin necesidad de descargar archivos ejecutables o complementos en el ordenador del usuario. Para las aplicaciones web, Pinpoint usa código incrustado en la página web. Para las aplicaciones móviles, la aplicación de la organización utiliza IBM Security Trusteer Mobile SDK.
Como solución de software como servicio (SaaS), Pinpoint Detect puede implementarse de forma rápida y sencilla. La mejor práctica es seguir un proceso de despliegue de cuatro etapas, que incluye alcance, implementación, lanzamiento y validación con formación.
Inicie la demostración interactiva para ver un recorrido paso a paso u obtenga técnicas de despliegue más detalladas en la Academia de aprendizaje sobre seguridad.
IBM Security Trusteer Pinpoint Assure evalúa el riesgo de usuarios nuevos o anónimos. IBM Security Trusteer Pinpoint Detect evalúa continuamente las identidades digitales de los usuarios conocidos o registrados. Finalmente, IBM Security Trusteer Pinpoint Verify permite a las organizaciones confirmar la confianza de los usuarios de alto riesgo con una autenticación sólida.
Los productos IBM Trusteer son utilizados principalmente por bancos, instituciones financieras, aseguradoras, minoristas, industrias de telecomunicaciones, viajes y transporte.
En general, las soluciones de software como servicio (SaaS) ofrecen la posibilidad de desplegarse rápida y fácilmente. El despliegue de SaaS también permite a Trusteer emplear una protección contra amenazas ágil y continua que utiliza IA y análisis para identificar nuevas amenazas y patrones.