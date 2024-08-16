Recursos esenciales

Ficha técnica de IBM® Storage Scale
Transformación de la IA con un almacenamiento basado en el contenido para obtener conocimientos basados en datos
Content-Aware IBM Storage Scale
Aceleración de las cargas de trabajo con IBM Storage Scale y Storage Scale System
IBM Storage Scale e IBM Storage Scale System 6000 para NVIDIA Cloud Partners
Mejorar los resultados de la IA con el almacenamiento según el contenido
Un almacenamiento más inteligente hace una IA mejor: cómo IBM y NVIDIA desbloquean los datos empresariales
Documentación de IBM Storage Scale

IBM® Redbooks

IBM Storage Scale: Cifrado
Políticas de gestión del ciclo de vida de la información de IBM Storage Scale

Blogs

Las nuevas capacidades de detección de contenidos ayudan a IBM Storage Scale a mejorar las respuestas de IA ¿Le falta un componente clave a su estrategia empresarial de IA? El software IBM Storage Scale ofrece acceso a objetos S3 de alto rendimiento y próxima generación

Vídeos

Almacenamiento de IBM basado en contenidos para la investigación médica

Demo de IBM Storage Scale basada en contenidos

Próximos pasos

Descubra cómo puede acelerar la IA y desbloquear el valor de sus datos con IBM Storage Scale. 

 Consulte las preguntas frecuentes
