Acelere los resultados de IA y el acceso a la GPU NVIDIA con más datos y acceso global acelerado
Líder en el Gartner Magic Quadrant1
IOPS con NVMe-oF optimizado para GPU NVIDIA
Rendimiento validado para NVIDIA DGX SuperPOD
Acelere las consultas S3 remotas con watsonx
Validadas para DGX BasePOD y SuperPOD, IBM y NVIDIA ofrecen una infraestructura fiable que optimiza la implementación, acelera los resultados y potencia las cargas de trabajo más exigentes de IA, computación científica y simulación.
Mantenga la productividad de las GPU mediante la eliminación de los cuellos de botella de datos, lo que permite un entrenamiento y una inferencia más rápidos a escala.
Acelere los proyectos de IA con diseños validados por IBM y NVIDIA que reducen la complejidad y aceleran la obtención de resultados.
Expanda desde proyectos piloto hasta fábricas de IA empresariales sin necesidad de rediseñar, escalando el rendimiento y la capacidad según sea necesario.
Equilibre la eficiencia con la protección integrada mediante la clasificación automatizada, el almacenamiento en caché y el intercambio global de datos.
Desarrollo de soluciones de conducción autónoma con un almacenamiento de datos más rápido y flexible y una gestión simplificada para la IA.
“ La colaboración entre Continental, IBM Storage y NVIDIA está haciendo realidad una promesa en términos de seguridad.”
Robert Thiel
Jefe de Asistencia Avanzada al Conductor con Inteligencia Artificial, Continental Automotive AG
**Reconocido en el Gartner Magic Quadrant en la categoría de plataformas de almacenamiento primario de 2019 a 2024
Reconocido en el Gartner Magic Quadrant en la categoría de matrices de estado sólido de 2014 a 2018
Reconocido en el Gartner Magic Quadrant en la categoría de matrices de discos de uso general de 2013 a 2018