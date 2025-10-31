Soluciones de almacenamiento de NVIDIA

Acelere los resultados de IA y el acceso a la GPU NVIDIA con más datos y acceso global acelerado

17 veces

Líder en el Gartner Magic Quadrant1

IOPS con NVMe-oF optimizado para GPU NVIDIA

Rendimiento validado para NVIDIA DGX SuperPOD

Acelere las consultas S3 remotas con watsonx

Preparado para IA. Certificado por NVIDIA.

Validadas para DGX BasePOD y SuperPOD, IBM y NVIDIA ofrecen una infraestructura fiable que optimiza la implementación, acelera los resultados y potencia las cargas de trabajo más exigentes de IA, computación científica y simulación.

 IBM® Content Aware Storage
Desbloquee todo el potencial de los sistemas de IA de NVIDIA

Mantenga la productividad de las GPU mediante la eliminación de los cuellos de botella de datos, lo que permite un entrenamiento y una inferencia más rápidos a escala.
Implementación rápida y sencilla de soluciones de IA

Acelere los proyectos de IA con diseños validados por IBM y NVIDIA que reducen la complejidad y aceleran la obtención de resultados.
Crecimiento fluido a medida que aumenta la demanda de IA

Expanda desde proyectos piloto hasta fábricas de IA empresariales sin necesidad de rediseñar, escalando el rendimiento y la capacidad según sea necesario.
Optimice los costes a la vez que refuerza la resiliencia

Equilibre la eficiencia con la protección integrada mediante la clasificación automatizada, el almacenamiento en caché y el intercambio global de datos.
Sistema IBM Storage Fusion HCI
IBM Fusion Acelere la implementación segura de IA on-premises con IBM® Fusion HCI y watsonx. Aproveche el almacenamiento según el contenido para la vectorización de datos y la integración de RAG, lo que proporciona conocimientos rápidos de IA generativa a partir de datos no estructurados, a la vez que simplifica las operaciones y reduce los costes en entornos híbridos. Habilite la modernización a la vez que reduce la complejidad
Sala de servidores de IBM en Dallas con técnicos trabajando en ella
IBM Storage Scale Ofrezca un rendimiento y una escalabilidad extremos, a la vez que añade inteligencia según el contenido para desbloquear conocimientos a partir de grandes volúmenes de datos no estructurados. Acelere las GPU NVIDIA para mantener las cargas de trabajo de entrenamiento, inferencia y simulación funcionando a toda velocidad en una única plataforma global. Desbloquee conocimientos de los datos, dondequiera que residan
Primer plano de IBM Storage Scale System 6000
IBM Storage Scale System Habilite la rápida implementación de IA, HPC y análisis mediante la combinación del software IBM® Storage Scale con la tecnología flash NVMe. Como almacenamiento certificado por NVIDIA, ofrece un rendimiento y una escalabilidad optimizados para GPU para cargas de trabajo con un uso intensivo de datos, lo que permite obtener conocimientos más rápidos y tomar decisiones más inteligentes. Acelere la IA y la HPC con un rendimiento certificado

Continental acelera el conocimiento de la seguridad de los vehículos

Desarrollo de soluciones de conducción autónoma con un almacenamiento de datos más rápido y flexible y una gestión simplificada para la IA.

La colaboración entre Continental, IBM Storage y NVIDIA está haciendo realidad una promesa en términos de seguridad.

Robert Thiel

Jefe de Asistencia Avanzada al Conductor con Inteligencia Artificial, Continental Automotive AG

Persona sentada en la rueda de un coche autónomo continental

Recursos

Próximos pasos

Descubra cómo las soluciones IBM Storage pueden ayudarle a modernizarse para las cargas de trabajo de IA de próxima generación sin hacer concesiones. Programe una reunión con un representante de IBM Storage.
