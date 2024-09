Azure Active Directory es la capa de identificación que conecta Microsoft 365 con los registros de aplicaciones empresariales y sus políticas de acceso. Como no existe una solución de copia de seguridad nativa de Microsoft para Azure Active Directory, muchas organizaciones con infraestructuras de nube híbrida descubren que sus grupos, roles o cuentas de usuario que solo se encuentran en la nube no están cubiertos por una solución de copia de seguridad local. IBM Storage Protect for Cloud Azure resuelve este problema brindando capacidades de protección y copia de seguridad para mantener sus datos seguros y bien gestionados.

