Ejerza un control total sobre la residencia de datos y el gobierno localizado, asegurando que las cargas de trabajo sensibles cumplan con las normativas regionales sin sacrificar la agilidad nativa de la nube.
Implemente una solución completa y preconfigurada llave en mano en menos de una semana, reduciendo la implementación del primer día de meses a días.
Inicie su lakehouse en Fusion y escale horizontalmente a niveles de petabytes y exabytes.
La caché NVMe integrada mejora los tiempos de consulta entre 7 y 90 veces en comparación con el almacenamiento tradicional.
Mantenga una gestión y seguridad de datos coherentes en entornos on-premises, de nube híbrida y multinube.
Valor en cada etapa: IBM Fusion transforma la ingesta bruta en resultados listos para la IA.
Soporta datos estructurados, semiestructurados y no estructurados con una ingesta de alta velocidad.
El acceso paralelo a los datos y el envío de consultas al origen aceleran el proceso de datos.
Alta durabilidad, fiabilidad y acceso a API enriquecido para obtener conocimientos listos para el negocio.
Solo las personas adecuadas ven los datos correctos.
La copia de seguridad, la restauración y la recuperación ante desastres le mantienen protegido.
Cumple con estándares estrictos como el RGPD, la HIPAA y el PCI DSS.
Sus datos permanecen seguros tanto en reposo como en movimiento.