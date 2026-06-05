Cree su lakehouse de datos inteligente, impulsado por IBM Fusion

Creación de lakehouses de datos Demostración interactiva

Desbloquear sus datos​

  • Gobierno unificado basado en políticas: se integra de manera fluida con IBM Knowledge Catalog.
  • Elimine la migración de datos con la gestión activa de archivos (AFM) de Fusion.
  • Identifica y almacena automáticamente en caché conjuntos de datos de IA y análisis de alto valor en niveles de almacenamiento ultrarrápidos.
 
¿Qué son los datos oscuros?
Fusion: plataforma de datos optimizada para la IA, sin la complejidad del desarrollo propio
Control verificable

Ejerza un control total sobre la residencia de datos y el gobierno localizado, asegurando que las cargas de trabajo sensibles cumplan con las normativas regionales sin sacrificar la agilidad nativa de la nube.
Implementación llave en mano

Implemente una solución completa y preconfigurada llave en mano en menos de una semana, reduciendo la implementación del primer día de meses a días.
Escale para adaptarse a su demanda

Inicie su lakehouse en Fusion y escale horizontalmente a niveles de petabytes y exabytes.
Rendimiento de consulta extremo

La caché NVMe integrada mejora los tiempos de consulta entre 7 y 90 veces en comparación con el almacenamiento tradicional.
Acceda a todos sus datos, dondequiera que se encuentren

Mantenga una gestión y seguridad de datos coherentes en entornos on-premises, de nube híbrida y multinube.

Refinamiento de datos impulsado por Fusion

Valor en cada etapa: IBM Fusion transforma la ingesta bruta en resultados listos para la IA.
Bloques geométricos abstractos sobre fondo negro
Capture datos sin procesar en el origen

Soporta datos estructurados, semiestructurados y no estructurados con una ingesta de alta velocidad.
Primer plano de álabes abstractos de una turbina de cohete
Limpie y enriquezca para una mayor claridad

El acceso paralelo a los datos y el envío de consultas al origen aceleran el proceso de datos.
Fondo oscuro de muro de hormigón, con tiras de luz blanca integradas
Convierta los datos fiables en decisiones

Alta durabilidad, fiabilidad y acceso a API enriquecido para obtener conocimientos listos para el negocio.

La protección de datos se une al rendimiento del lakehouse

Mosaicos de patrones de IBM
Control granular

Solo las personas adecuadas ven los datos correctos.
Una representación digital que interpreta un cambio mediante patrones geométricos
Siempre resiliente

La copia de seguridad, la restauración y la recuperación ante desastres le mantienen protegido.
Una representación digital que interpreta patrones y repeticiones
Listo para el cumplimiento

  Cumple con estándares estrictos como el RGPD, la HIPAA y el PCI DSS.
Una representación digital que interpreta un cambio mediante patrones geométricos
Cifrado en todas partes

Sus datos permanecen seguros tanto en reposo como en movimiento.

Convierta los datos oscuros en activos para una IA fiable. 

Implemente un lakehouse validado y de alto rendimiento en Fusion y escale con Ceph y watsonx.data: consultas más rápidas, gobierno más sólido y un menor TCO

Resumen de la solución Fusion para lakehouse de datos
Imagen de un centro de datos

Recursos

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