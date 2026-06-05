Modernice sus aplicaciones con IBM Fusion

Fusion como estrategia de productividad

Orqueste y automatice máquinas virtuales, contenedores y cargas de trabajo de IA en una plataforma Red Hat OpenShift.

IBM Fusion le ofrece la flexibilidad y autonomía necesarias para una transición gradual e incremental a una plataforma de datos de aplicaciones inteligente con una arquitectura nativa híbrida, a su propio ritmo.

Conozca los detalles: la ficha técnica de Fusion muestra cómo convertir los datos en ventajas
Una plataforma de datos de aplicaciones inteligente. Muchas cargas de trabajo. Sin silos.
Vasos y cubos con efecto degradado
Realoje, replataforme o refactorice sus máquinas virtuales a su propio ritmo.

Pase de las restricciones de vendor lock-in y licencias de los proveedores de máquinas virtuales heredados a un entorno moderno que orquesta y automatiza las diversas cargas de trabajo en una sola plataforma sin un hipervisor.

 Supere las limitaciones de los entornos centrados en máquinas virtuales
Vidrio transparente con colores degradados
Modernice sus aplicaciones con automatización inteligente.

Contenerización llave en mano OpenShift nativa que unifica máquinas virtuales y contenedores bajo un plano de control con almacenamiento unificado de nivel empresarial, orquestación fluida y automatización inteligente.

 Descubra la ruta más rápida hacia la contenerización
Vidrio transparente con colores degradados
Acceda a todos sus datos para análisis.

Implemente y escale lakehouses de datos y cargas de trabajo de análisis con IBM Fusion y watsonx.data. Unifique los silos de datos heredados, acelere las consultas en conjuntos de datos masivos y permita la portabilidad de la nube híbrida.

 Descubra el poder de Fusion para lakehouses de datos →

Modernice a su ritmo. Acelere sus resultados.

Cubo de cristal blanco transparente dentro de un cubo transparente de cristal azul
Empiece a modernizarse desde el primer día.

Mejore la productividad y la eficiencia operativa desde el principio, con la automatización y el autoservicio del segundo día integrados para modernizar los entornos existentes.

 Empiece a modernizarse
Cubo de cristal 3D en tonos verde azulado, azul, verde y morado
Simplifique las operaciones y reduzca el TCO.

Reduzca la complejidad operativa y el TCO consolidando la infraestructura, los servicios de datos y los tiempos de ejecución de las aplicaciones en una única plataforma lista para usar.

 Calcule su TCO
Cubo azul abstracto
Integrar resiliencia y seguridad desde el diseño.

Opere con confianza utilizando la resiliencia, los controles de seguridad y las salvaguardas de gobierno integradas que están estandarizadas, automatizadas y se aplican por defecto.

 Ver protecciones incorporadas
Cubos de vidrio 3D, plataformas, color verde azulado, azul y morado
Escale de forma incremental a medida que evolucionan las cargas de trabajo.

Respalde el crecimiento empresarial a escala con una arquitectura elástica capaz de gestionar más de 10 000 cargas de trabajo con confianza.

 Explore cómo escalamos

Haga más con Fusion en todo su ecosistema.

Icono de la aplicación OpenShift
Fusion + Red Hat OpenShift

Proporcione una base nativa de la nube ejecutando máquinas virtuales y contenedores en paralelo, con una ruta de confianza desde las máquinas virtuales hasta Kubernetes.

 Más información
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Fusion + IBM watsonx.data

Unifique los datos estructurados y no estructurados en entornos híbridos, optimizando el precio y el rendimiento y, al mismo tiempo, imponiendo un gobierno coherente a escala.

 Profundice más
Palanca de datos abstracta
Fusion + IBM Cloud Paks

Permite una modernización incremental añadiendo datos, integración y capacidades de automatización sobre Fusion, sin necesidad de cambiar de plataforma inicialmente.

 Explore la solución
Monitorización remota de Maximo Application Suite
Fusion + IBM Maximo

Opere y proteja las aplicaciones de gestión de activos en una plataforma moderna diseñada para la disponibilidad, la automatización y la continuidad operativa.

 Lea el caso de uso
Logo de HashiCorp Vault
Fusion + HashiCorp Vault

Centralice la gestión de claves para aplicar un cifrado en reposo coherente en el almacenamiento híbrido y en Kubernetes, que respalde la IA y los análisis a escala.

 Más información sobre la integración
Logo de Confluent
Fusion + Confluent Kafka

Habilite pipelines basadas en eventos para el movimiento y la preparación de datos en tiempo real en aplicaciones, análisis y flujos de trabajo de IA.

 Vea cómo funciona

Explore recursos para acelerar su proceso de modernización de aplicaciones.

Consolide y optimice las máquinas virtuales para obtener un rendimiento resiliente y nativo de la nube. Migre las aplicaciones a entornos contenerizados con agilidad y control. Explórelo todo. Explore toda la biblioteca de recursos de Fusion.
Dé el siguiente paso

Descubra cómo puede aprovechar los servicios de protección y almacenamiento de datos de nivel empresarial con IBM Fusion.