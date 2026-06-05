IBM Fusion le ofrece la flexibilidad y autonomía necesarias para una transición gradual e incremental a una plataforma de datos de aplicaciones inteligente con una arquitectura nativa híbrida, a su propio ritmo.
Pase de las restricciones de vendor lock-in y licencias de los proveedores de máquinas virtuales heredados a un entorno moderno que orquesta y automatiza las diversas cargas de trabajo en una sola plataforma sin un hipervisor.
Contenerización llave en mano OpenShift nativa que unifica máquinas virtuales y contenedores bajo un plano de control con almacenamiento unificado de nivel empresarial, orquestación fluida y automatización inteligente.
Implemente y escale lakehouses de datos y cargas de trabajo de análisis con IBM Fusion y watsonx.data. Unifique los silos de datos heredados, acelere las consultas en conjuntos de datos masivos y permita la portabilidad de la nube híbrida.
Mejore la productividad y la eficiencia operativa desde el principio, con la automatización y el autoservicio del segundo día integrados para modernizar los entornos existentes.
Reduzca la complejidad operativa y el TCO consolidando la infraestructura, los servicios de datos y los tiempos de ejecución de las aplicaciones en una única plataforma lista para usar.
Opere con confianza utilizando la resiliencia, los controles de seguridad y las salvaguardas de gobierno integradas que están estandarizadas, automatizadas y se aplican por defecto.
Respalde el crecimiento empresarial a escala con una arquitectura elástica capaz de gestionar más de 10 000 cargas de trabajo con confianza.
Proporcione una base nativa de la nube ejecutando máquinas virtuales y contenedores en paralelo, con una ruta de confianza desde las máquinas virtuales hasta Kubernetes.
Unifique los datos estructurados y no estructurados en entornos híbridos, optimizando el precio y el rendimiento y, al mismo tiempo, imponiendo un gobierno coherente a escala.
Permite una modernización incremental añadiendo datos, integración y capacidades de automatización sobre Fusion, sin necesidad de cambiar de plataforma inicialmente.
Opere y proteja las aplicaciones de gestión de activos en una plataforma moderna diseñada para la disponibilidad, la automatización y la continuidad operativa.
Centralice la gestión de claves para aplicar un cifrado en reposo coherente en el almacenamiento híbrido y en Kubernetes, que respalde la IA y los análisis a escala.
Habilite pipelines basadas en eventos para el movimiento y la preparación de datos en tiempo real en aplicaciones, análisis y flujos de trabajo de IA.