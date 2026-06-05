IBM Fusion ofrece una plataforma integrada que permite a las organizaciones implementar rápidamente infraestructuras abiertas y optimizadas para IA. Con IBM Fusion puede conseguir: Velocidad para obtener perspectivas

Libertad de IA abierta

Optimizar la infraestructura de IA

Decisiones más inteligentes, resultados más rápidos, mayor seguridad. Simplicidad operativa, no complejidad técnica Fusion agiliza la infraestructura de IA y la gestión del ciclo de vida, simplificando la implementación del día 1 y las operaciones del día 2 con resiliencia integrada y gobierno que mantienen los entornos fiables y seguros. Plataforma abierta para la IA, no una caja negra Fusion está abierto en todas las capas, lo que le da la libertad de elegir su base, seleccionar los aceleradores que impulsan los modelos y decidir dónde se ejecutan las cargas de trabajo. Velocidad para obtener perspectivas, no para buscar datos Fusion reúne una plataforma lista para usar, servicios de datos integrados y las herramientas que los equipos necesitan, para que puedan crear, probar y lanzar cargas de trabajo de IA en días, no en meses.

Fusion cumple. Inteligencia en todas partes Fusion permite la inferencia de baja latencia a escala, ofreciendo predicciones en tiempo real y outputs generativos dondequiera que se ejecuten sus aplicaciones. Resultados autónomos Fusion permite que la IA agéntica actúe, aprenda y entregue resultados de forma autónoma, extendiendo la inteligencia empresarial más allá de los modelos estáticos. Conocimientos de confianza desbloqueados Fusion basa la IA generativa en un conocimiento empresarial fiable y ofrece outputs más rápidos y precisos que impulsan las decisiones con confianza.

Resultados probados de nuestro ecosistema de partners. 90 veces Acelere hasta 90 veces las consultas S3 remotas con watsonx.data* 70 % Reduzca el tiempo de implementación de IA hasta en un 70 % con OpenShift AI.** 30X Aumente el rendimiento del entrenamiento hasta 30 veces con la computación acelerada de NVIDIA.***

Fusion amplifica la innovación en IA a través de asociaciones profundas con líderes del sector. Fusion + watsonx unifican los datos controlados y los modelos fundacionales, acelerando la adopción de la IA en toda la empresa. Compruébelo usted mismo Fusion + Red Hat AI ofrecen una infraestructura de IA híbrida y abierta para una mayor velocidad y flexibilidad. Averigüe cómo La IA de Fusion + NVIDIA proporciona aceleración de pila completa para cargas de trabajo de IA empresariales. Profundice más