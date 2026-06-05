Con IBM Fusion puede conseguir:
Fusion agiliza la infraestructura de IA y la gestión del ciclo de vida, simplificando la implementación del día 1 y las operaciones del día 2 con resiliencia integrada y gobierno que mantienen los entornos fiables y seguros.
Fusion está abierto en todas las capas, lo que le da la libertad de elegir su base, seleccionar los aceleradores que impulsan los modelos y decidir dónde se ejecutan las cargas de trabajo.
Fusion reúne una plataforma lista para usar, servicios de datos integrados y las herramientas que los equipos necesitan, para que puedan crear, probar y lanzar cargas de trabajo de IA en días, no en meses.
Fusion permite la inferencia de baja latencia a escala, ofreciendo predicciones en tiempo real y outputs generativos dondequiera que se ejecuten sus aplicaciones.
Fusion permite que la IA agéntica actúe, aprenda y entregue resultados de forma autónoma, extendiendo la inteligencia empresarial más allá de los modelos estáticos.
Fusion basa la IA generativa en un conocimiento empresarial fiable y ofrece outputs más rápidos y precisos que impulsan las decisiones con confianza.
Fusion + watsonx unifican los datos controlados y los modelos fundacionales, acelerando la adopción de la IA en toda la empresa.
Fusion + Red Hat AI ofrecen una infraestructura de IA híbrida y abierta para una mayor velocidad y flexibilidad.
La IA de Fusion + NVIDIA proporciona aceleración de pila completa para cargas de trabajo de IA empresariales.
* en comparación con no utilizar las capacidades de almacenamiento en caché de IBM Fusion System con watsonx.data. Publicación de IBM Redbooks
** IBM Cloud Docs – Red Hat OpenShift IA
***Ficha técnica de NVIDIA GB200 NVL72