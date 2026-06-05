IBM® Fusion impulsa cada etapa de la IA

Desbloqueando los datos empresariales con IA en Fusion

IBM Fusion ofrece una plataforma integrada que permite a las organizaciones implementar rápidamente infraestructuras abiertas y optimizadas para IA.

Con IBM Fusion puede conseguir:

  • Velocidad para obtener perspectivas
  • Libertad de IA abierta
  • Optimizar la infraestructura de IA
 
Decisiones más inteligentes, resultados más rápidos, mayor seguridad.
Simplicidad operativa, no complejidad técnica

Fusion agiliza la infraestructura de IA y la gestión del ciclo de vida, simplificando la implementación del día 1 y las operaciones del día 2 con resiliencia integrada y gobierno que mantienen los entornos fiables y seguros.
Plataforma abierta para la IA, no una caja negra

Fusion está abierto en todas las capas, lo que le da la libertad de elegir su base, seleccionar los aceleradores que impulsan los modelos y decidir dónde se ejecutan las cargas de trabajo.
Velocidad para obtener perspectivas, no para buscar datos

Fusion reúne una plataforma lista para usar, servicios de datos integrados y las herramientas que los equipos necesitan, para que puedan crear, probar y lanzar cargas de trabajo de IA en días, no en meses.
Fusion cumple.
Automatización del flujo de trabajo con IA, software de inteligencia artificial, nodos de interfaz, desencadenantes
Inteligencia en todas partes

Fusion permite la inferencia de baja latencia a escala, ofreciendo predicciones en tiempo real y outputs generativos dondequiera que se ejecuten sus aplicaciones.
Concepto de IA: tecnología de inteligencia artificial sobre una placa base de circuitos
Resultados autónomos

Fusion permite que la IA agéntica actúe, aprenda y entregue resultados de forma autónoma, extendiendo la inteligencia empresarial más allá de los modelos estáticos.
Matriz de códigos de big data
Conocimientos de confianza desbloqueados

Fusion basa la IA generativa en un conocimiento empresarial fiable y ofrece outputs más rápidos y precisos que impulsan las decisiones con confianza.
Resultados probados de nuestro ecosistema de partners. 90 veces Acelere hasta 90 veces las consultas S3 remotas con watsonx.data* 70 % Reduzca el tiempo de implementación de IA hasta en un 70 % con OpenShift AI.** 30X Aumente el rendimiento del entrenamiento hasta 30 veces con la computación acelerada de NVIDIA.***
Fusion amplifica la innovación en IA a través de asociaciones profundas con líderes del sector.
Logo de watsonx

Fusion + watsonx unifican los datos controlados y los modelos fundacionales, acelerando la adopción de la IA en toda la empresa.

 Compruébelo usted mismo
Logo de IBM Redhat

Fusion + Red Hat AI ofrecen una infraestructura de IA híbrida y abierta para una mayor velocidad y flexibilidad.

 Averigüe cómo
LOGO DE NVIDIA

La IA de Fusion + NVIDIA proporciona aceleración de pila completa para cargas de trabajo de IA empresariales.

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Recursos

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Dé el siguiente paso

Descubra cómo puede aprovechar los servicios de protección y almacenamiento de datos de nivel empresarial con IBM Fusion.

Notas a pie de página

* en comparación con no utilizar las capacidades de almacenamiento en caché de IBM Fusion System con watsonx.data. Publicación de IBM Redbooks
** IBM Cloud Docs – Red Hat OpenShift IA
***Ficha técnica de NVIDIA GB200 NVL72