Ofrezca una gestión de clase empresarial para ejecutar aplicaciones distribuidas de computación y datos intensivos en una red escalable y compartida
El software IBM® Spectrum Symphony ofrece una potente gestión de clase empresarial para ejecutar aplicaciones distribuidas que requieren un uso intensivo de datos en una red compartida escalable. Acelera docenas de aplicaciones paralelas para obtener resultados más rápidos y una mejor utilización de todos los recursos disponibles. Con IBM® Spectrum Symphony, puede mejorar el rendimiento de TI, reducir los costes y gastos de infraestructura y satisfacer rápidamente las demandas empresariales.
Obtenga un rendimiento y una capacidad de procesamiento más rápidos para las aplicaciones analíticas de cálculo y datos intensivos con el fin de acelerar la obtención de resultados.
Logre niveles más altos de utilización de los recursos mediante el control y la optimización de la enorme potencia informática disponible en sus sistemas informáticos técnicos.
Reduzca los costes de infraestructura, desarrollo de aplicaciones, implantación y gestión obteniendo el control de trabajos a gran escala, análisis de big data, aplicaciones paralelas e infraestructura informática técnica.
Responda instantáneamente a las demandas en tiempo real mediante la consolidación de silos y el uso compartido de recursos, de modo que éstos se utilicen plenamente para ofrecer un mejor rendimiento.
Analice, acceda y proteja datos con una plataforma integrada.
Obtenga una gestión completa de las cargas de trabajo para entornos HPC exigentes.
Acelere las predicciones mediante una plataforma basada en una arquitectura de tejido de datos.