IBM Spectrum Symphony

Ofrezca una gestión de clase empresarial para ejecutar aplicaciones distribuidas de computación y datos intensivos en una red escalable y compartida

Empiece con IBM Cloud
Fondo negro y azul

Visión general

El software IBM® Spectrum Symphony ofrece una potente gestión de clase empresarial para ejecutar aplicaciones distribuidas que requieren un uso intensivo de datos en una red compartida escalable. Acelera docenas de aplicaciones paralelas para obtener resultados más rápidos y una mejor utilización de todos los recursos disponibles. Con IBM® Spectrum Symphony, puede mejorar el rendimiento de TI, reducir los costes y gastos de infraestructura y satisfacer rápidamente las demandas empresariales.  
Acelere el tiempo de obtención de resultados

Obtenga un rendimiento y una capacidad de procesamiento más rápidos para las aplicaciones analíticas de cálculo y datos intensivos con el fin de acelerar la obtención de resultados.
Optimizar los recursos

Logre niveles más altos de utilización de los recursos mediante el control y la optimización de la enorme potencia informática disponible en sus sistemas informáticos técnicos.
Reduzca costes

Reduzca los costes de infraestructura, desarrollo de aplicaciones, implantación y gestión obteniendo el control de trabajos a gran escala, análisis de big data, aplicaciones paralelas e infraestructura informática técnica.
Gane agilidad

Responda instantáneamente a las demandas en tiempo real mediante la consolidación de silos y el uso compartido de recursos, de modo que éstos se utilicen plenamente para ofrecer un mejor rendimiento.

Características

Codificación de desarrolladores en múltiples pantallas con diagramas de redes de blockchain
Varios esquemas de programación

Se puede utilizar un esquema de programación equitativo con 10.000 niveles de prioridad para varios trabajos de una sola aplicación. La programación preventiva y basada en umbrales de recursos está disponible con la gestión de cambios en tiempo de ejecución. La programación multidimensional se admite con la capacidad de especificar la definición de ranura para cada consumidor en términos de hasta cuatro métricas de recursos personalizables.
Análisis de tendencias de cloud computing en un entorno de oficina
Nube híbrida dinámica

IBM® Spectrum Symphony proporciona soporte para una nube HPC híbrida, lo que permite reenviar las cargas de trabajo a varias nubes y organizar automáticamente los datos hacia o desde la nube. Los recursos que se consumen en la nube se pueden escalar automáticamente en función de las demandas de la carga de trabajo y las políticas de programación. IBM® Spectrum Symphony está disponible para la implementación totalmente automatizada en IBM® Cloud.
Una persona navega por una biblioteca virtual con libros digitales, lo que destaca la accesibilidad y comodidad de la información en línea
Modelo de compartición de recursos

El modelo de compartición de recursos de IBM Spectrum Symphony ayuda a reducir los gastos de infraestructura y los costes de gestión. Le permite implementar varias aplicaciones heterogéneas en la misma cuadrícula compartida. Al mismo tiempo, puede conservar la propiedad de la línea de negocio y, al mismo tiempo, ofrecer garantías de nivel de servicio.
Implementación integrada compatible con Hadoop MapReduce

IBM Spectrum Symphony Advanced Edition incluye una implementación de MapReduce compatible con Apache Hadoop optimizada para baja latencia, alta fiabilidad y compartición de recursos. Con esta capacidad, puede ejecutar aplicaciones Hadoop y no Hadoop en la misma infraestructura distribuida compartida. La arquitectura multiarrendatario permite implementar varios motores MapReduce en una sola infraestructura compartida.
Analista de datos que trabaja en un panel de control de análisis empresarial con gráficos, KPI y métricas conectados a la base de datos para finanzas, operaciones, ventas y marketing tecnológico
Admite múltiples clústeres y actualizaciones continuas

La compatibilidad con varios clústeres permite que un conjunto de recursos abarque varios clústeres y se mueva entre clústeres según sea necesario. Una única sesión puede ejecutarse en varios clústeres, tanto locales como en la nube, gestionados de manera eficiente a través de una única interfaz.
Con las actualizaciones graduales, los administradores pueden instalar y configurar fácilmente una versión más reciente de IBM® Spectrum Symphony en lugar de una versión anterior sin necesidad de migración manual.
Director Técnico Ingeniero Industrial trabajando y controlando la robótica con el software del sistema de monitorización y el icono de la conexión de red del sector en la tableta
Tres ediciones de IBM Spectrum Symphony

IBM Spectrum Symphony está disponible en tres ediciones, todas ellas con arquitectura orientada a servicios informáticos de alto rendimiento y baja latencia, servicio ágil y programación de tareas. Las ediciones varían en escalabilidad desde uno o dos hosts para Developer Edition hasta hasta 5.000 hosts y 128.000 núcleos para Advanced Edition: su mejor opción para aplicaciones distribuidas con uso intensivo de datos y computación, incluido Hadoop MapReduce. Standard Edition ofrece escalabilidad y rendimiento de clase empresarial.
Codificación de desarrolladores en múltiples pantallas con diagramas de redes de blockchain
Varios esquemas de programación

Se puede utilizar un esquema de programación equitativo con 10.000 niveles de prioridad para varios trabajos de una sola aplicación. La programación preventiva y basada en umbrales de recursos está disponible con la gestión de cambios en tiempo de ejecución. La programación multidimensional se admite con la capacidad de especificar la definición de ranura para cada consumidor en términos de hasta cuatro métricas de recursos personalizables.
Análisis de tendencias de cloud computing en un entorno de oficina
Nube híbrida dinámica

IBM® Spectrum Symphony proporciona soporte para una nube HPC híbrida, lo que permite reenviar las cargas de trabajo a varias nubes y organizar automáticamente los datos hacia o desde la nube. Los recursos que se consumen en la nube se pueden escalar automáticamente en función de las demandas de la carga de trabajo y las políticas de programación. IBM® Spectrum Symphony está disponible para la implementación totalmente automatizada en IBM® Cloud.
Una persona navega por una biblioteca virtual con libros digitales, lo que destaca la accesibilidad y comodidad de la información en línea
Modelo de compartición de recursos

El modelo de compartición de recursos de IBM Spectrum Symphony ayuda a reducir los gastos de infraestructura y los costes de gestión. Le permite implementar varias aplicaciones heterogéneas en la misma cuadrícula compartida. Al mismo tiempo, puede conservar la propiedad de la línea de negocio y, al mismo tiempo, ofrecer garantías de nivel de servicio.
Implementación integrada compatible con Hadoop MapReduce

IBM Spectrum Symphony Advanced Edition incluye una implementación de MapReduce compatible con Apache Hadoop optimizada para baja latencia, alta fiabilidad y compartición de recursos. Con esta capacidad, puede ejecutar aplicaciones Hadoop y no Hadoop en la misma infraestructura distribuida compartida. La arquitectura multiarrendatario permite implementar varios motores MapReduce en una sola infraestructura compartida.
Analista de datos que trabaja en un panel de control de análisis empresarial con gráficos, KPI y métricas conectados a la base de datos para finanzas, operaciones, ventas y marketing tecnológico
Admite múltiples clústeres y actualizaciones continuas

La compatibilidad con varios clústeres permite que un conjunto de recursos abarque varios clústeres y se mueva entre clústeres según sea necesario. Una única sesión puede ejecutarse en varios clústeres, tanto locales como en la nube, gestionados de manera eficiente a través de una única interfaz.
Con las actualizaciones graduales, los administradores pueden instalar y configurar fácilmente una versión más reciente de IBM® Spectrum Symphony en lugar de una versión anterior sin necesidad de migración manual.
Director Técnico Ingeniero Industrial trabajando y controlando la robótica con el software del sistema de monitorización y el icono de la conexión de red del sector en la tableta
Tres ediciones de IBM Spectrum Symphony

IBM Spectrum Symphony está disponible en tres ediciones, todas ellas con arquitectura orientada a servicios informáticos de alto rendimiento y baja latencia, servicio ágil y programación de tareas. Las ediciones varían en escalabilidad desde uno o dos hosts para Developer Edition hasta hasta 5.000 hosts y 128.000 núcleos para Advanced Edition: su mejor opción para aplicaciones distribuidas con uso intensivo de datos y computación, incluido Hadoop MapReduce. Standard Edition ofrece escalabilidad y rendimiento de clase empresarial.

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