IBM® Spectrum Symphony proporciona soporte para una nube HPC híbrida, lo que permite reenviar las cargas de trabajo a varias nubes y organizar automáticamente los datos hacia o desde la nube. Los recursos que se consumen en la nube se pueden escalar automáticamente en función de las demandas de la carga de trabajo y las políticas de programación. IBM® Spectrum Symphony está disponible para la implementación totalmente automatizada en IBM® Cloud.

