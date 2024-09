• Dimensiones del chasis (26RU): 114,9 cm (45,25 in) x 43,9 cm (17,3 in) x 88,9 cm (35 in)

• Módulo de conmutación de canal de fibra IBM de 48 puertos a 32 Gbps: 4,4 cm x 40,39 cm x 55,37 cm (1,75 in x 15,9 in x 21,8 in)

• Fuente de alimentación (3000 W CA): 55,98 cm x 10,03 cm x 4,06 cm (22,04 in x 3,95 in x 1,6 in)

• Módulo Fabric-1: 82,3 cm x 5,13 cm x 25,96 cm (32,40 in x 2,02 in x10,22 in)

• Módulo Supervisor-1E: 5,18 cm x 20,17 cm x 55,5 cm (2,04 in x 7,94 in x 21,85 in)

• Bandeja del ventilador: 91,87 cm x 13,08 cm x 4,75 cm (36,17 in x 5,15 in x 1,87 in)• SFP+: 1,25 cm x 1,36 cm x 5,65 cm (0,49 in x 0,54 in x 2,22 in)