Un conmutador Fibre Channel Gen 8 de gama media y alto rendimiento para centros de datos modernos
El conmutador IBM SAN56B-8 es un conmutador de canales de fibra y FICON de alto rendimiento y 1U, diseñado para centros de datos modernos. Ofrece 56 puertos SFP+ de 128 G y una latencia ultrabaja.
Este conmutador proporciona un ancho de banda y un rendimiento excepcionales, por lo que es ideal para cargas de trabajo de misión crítica. Ofrece opciones de implementación flexibles, como el modo de conmutador de estructura completa y el modo IBM Access Gateway, así como características como Adaptive Traffic Optimizer y SAN Fabric Intelligence, que permiten optimizar el rendimiento y la gestión.
La red de almacenamiento debe ser potente y estar protegida. Con IBM b-type Gen8, proteja sus aplicaciones y datos de las ciberamenazas.
El conmutador ofrece 56 puertos SFP+ de 128 G y una latencia ultrabaja, por lo que es ideal para cargas de trabajo críticas y aplicaciones exigentes.
La arquitectura de pago según el crecimiento permite a las organizaciones escalar de 24 a 56 puertos en incrementos de ocho puertos, lo que reduce los costes iniciales y el exceso de aprovisionamiento.
El conmutador proporciona seguridad avanzada contra amenazas cibernéticas, incluida la seguridad quantum-safe, y características como el cifrado AES-GCM-256 en FC ISL.
Gracias a la autonomía impulsada por IA, incluida SAN Fabric Intelligence, automatiza la infraestructura de aplicaciones y proporciona monitorización y optimización en tiempo real.
Elija el nivel y la duración de asistencia que mejor se adapten a las necesidades de su empresa.
IBM Storage Expert Care es un enfoque modular que le permite elegir la duración, los tiempos de respuesta y las opciones más importantes para dar soporte a sus sistemas IBM Storage. Expert Care cuenta con tres niveles de servicio diferentes, en función del sistema: Basic, Advanced y Premium. De este modo, puede seleccionar el nivel de asistencia que mejor se adapte a las necesidades de su empresa. La suite IBM Storage Expert Care cuenta con el respaldo de un equipo global de expertos dedicados a ayudarle a mantener un entorno de TI de alto rendimiento, seguro y resiliente. Con IBM, tendrá un socio de confianza comprometido con la excelencia en el servicio y el éxito a largo plazo de su infraestructura.
Las empresas necesitan una solución de almacenamiento flexible que pueda crecer con sus necesidades, tanto si los datos se almacenan on-prem como en la nube o en ambos. IBM® FlashSystem 5000, creado con un software rico en características, gestión de almacenamiento predictiva con IA y soporte proactivo, ayuda a que las tecnologías modernas, como la inteligencia artificial, sean accesibles para empresas de todos los tamaños. Combine su potente red SAN de tipo B de IBM con un potente almacenamiento FlashSystem.
La infraestructura Gen7 sienta las bases de una SAN autónoma al combinar potentes capacidades analíticas y de automatización avanzada para lograr una SAN de autoaprendizaje, autooptimización y autorreparación.
Un conmutador de alta velocidad de nueva generación diseñado para una integración flexible en redes de almacenamiento a gran escala. Incluye un conjunto ampliable de puertos Fibre Channel Gen 6 tipo b disponibles para una escalabilidad extrema.