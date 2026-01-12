IBM Storage Networking SAN56B-8

Un conmutador Fibre Channel Gen 8 de gama media y alto rendimiento para centros de datos modernos

Leer la ficha técnica
Imagen en ángulo del conmutador IBM Storage Networking SAN56B-8

Simplifique la gestión con autonomía con IA

El conmutador IBM SAN56B-8 es un conmutador de canales de fibra y FICON de alto rendimiento y 1U, diseñado para centros de datos modernos. Ofrece 56 puertos SFP+ de 128 G y una latencia ultrabaja.

Este conmutador proporciona un ancho de banda y un rendimiento excepcionales, por lo que es ideal para cargas de trabajo de misión crítica. Ofrece opciones de implementación flexibles, como el modo de conmutador de estructura completa y el modo IBM Access Gateway, así como características como Adaptive Traffic Optimizer y SAN Fabric Intelligence, que permiten optimizar el rendimiento y la gestión.

 Creación de una red SAN quantum-safe para la era de la IA empresarial

Habilitar una red sólida y segura.

La red de almacenamiento debe ser potente y estar protegida. Con IBM b-type Gen8, proteja sus aplicaciones y datos de las ciberamenazas.

Capacidades de alto rendimiento

 El conmutador ofrece 56 puertos SFP+ de 128 G y una latencia ultrabaja, por lo que es ideal para cargas de trabajo críticas y aplicaciones exigentes.
Escalabilidad

La arquitectura de pago según el crecimiento permite a las organizaciones escalar de 24 a 56 puertos en incrementos de ocho puertos, lo que reduce los costes iniciales y el exceso de aprovisionamiento.
Seguridad avanzada

El conmutador proporciona seguridad avanzada contra amenazas cibernéticas, incluida la seguridad quantum-safe, y características como el cifrado AES-GCM-256 en FC ISL.
Autonomía con IA

Gracias a la autonomía impulsada por IA, incluida SAN Fabric Intelligence, automatiza la infraestructura de aplicaciones y proporciona monitorización y optimización en tiempo real.

IBM Storage Expert Care

Elija el nivel y la duración de asistencia que mejor se adapten a las necesidades de su empresa.

IBM Storage Expert Care es un enfoque modular que le permite elegir la duración, los tiempos de respuesta y las opciones más importantes para dar soporte a sus sistemas IBM Storage. Expert Care cuenta con tres niveles de servicio diferentes, en función del sistema: Basic, Advanced y Premium. De este modo, puede seleccionar el nivel de asistencia que mejor se adapte a las necesidades de su empresa. La suite IBM Storage Expert Care cuenta con el respaldo de un equipo global de expertos dedicados a ayudarle a mantener un entorno de TI de alto rendimiento, seguro y resiliente. Con IBM, tendrá un socio de confianza comprometido con la excelencia en el servicio y el éxito a largo plazo de su infraestructura. 

 Más información

Optimice la eficiencia aumentando el rendimiento y ampliando el ancho de banda con IBM FlashSystem e IBM Storage Networking de tipo B

Su negocio se merece soluciones de nivel empresarial sin que se vean comprometidos la asequibilidad ni el rendimiento

Las empresas necesitan una solución de almacenamiento flexible que pueda crecer con sus necesidades, tanto si los datos se almacenan on-prem como en la nube o en ambos. IBM® FlashSystem 5000, creado con un software rico en características, gestión de almacenamiento predictiva con IA y soporte proactivo, ayuda a que las tecnologías modernas, como la inteligencia artificial, sean accesibles para empresas de todos los tamaños. Combine su potente red SAN de tipo B de IBM con un potente almacenamiento FlashSystem.

IBM Storage FlashSystem 5000 - Vista frontal - Ángulo elevado
Productos relacionados SAN64B-7

La infraestructura Gen7 sienta las bases de una SAN autónoma al combinar potentes capacidades analíticas y de automatización avanzada para lograr una SAN de autoaprendizaje, autooptimización y autorreparación.

 Explorar SAN128B-6

Un conmutador de alta velocidad de nueva generación diseñado para una integración flexible en redes de almacenamiento a gran escala. Incluye un conjunto ampliable de puertos Fibre Channel Gen 6 tipo b disponibles para una escalabilidad extrema.

 Explorar
Dé el siguiente paso

Descubra cómo IBM Storage Networking SAN56B-8 puede ayudar a su empresa a afrontar los retos del futuro.
Más formas de explorar IBM Storage Utility IBM Global Financing Servicios tecnológicos