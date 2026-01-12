Elija el nivel y la duración de asistencia que mejor se adapten a las necesidades de su empresa.

IBM Storage Expert Care es un enfoque modular que le permite elegir la duración, los tiempos de respuesta y las opciones más importantes para dar soporte a sus sistemas IBM Storage. Expert Care cuenta con tres niveles de servicio diferentes, en función del sistema: Basic, Advanced y Premium. De este modo, puede seleccionar el nivel de asistencia que mejor se adapte a las necesidades de su empresa. La suite IBM Storage Expert Care cuenta con el respaldo de un equipo global de expertos dedicados a ayudarle a mantener un entorno de TI de alto rendimiento, seguro y resiliente. Con IBM, tendrá un socio de confianza comprometido con la excelencia en el servicio y el éxito a largo plazo de su infraestructura.