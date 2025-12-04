IBM Gen7 Fibre Channel es la infraestructura de red de almacenamiento moderna para el almacenamiento de misión crítica, permitiendo a las organizaciones realizar una SAN autónoma de autoaprendizaje, autooptimización y autorreparación. Combina potentes funciones de análisis y automatización avanzada para acelerar el acceso a los datos, adaptarse a los requisitos cambiantes e impulsar operaciones empresariales siempre activas.

Los directores IBM Storage Networking SAN512B-7 y SAN256B-7 con tecnología de canal de fibra Gen7 y Fabric Vision son el elemento fundamental para obtener la SAN autónoma para el centro de datos bajo demanda. La latencia ultrabaja y el ancho de banda de puertos de hasta 64 Gb/s proporcionan el más alto nivel de rendimiento para las cargas de trabajo NVMe. Con fiabilidad probada en el centro de datos, escalabilidad fluida, análisis integrados y automatización, maximizan el rendimiento, la productividad y la eficiencia de las inversiones y los recursos de almacenamiento.