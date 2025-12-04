Directores IBM Storage Networking Gen7

Una base más rápida, inteligente y resiliente para los centros de datos a la carta

 

Leer la ficha técnica
Ilustración de la red de datos con un círculo azul en la parte delantera y círculos grises en la parte posterior

Infraestructura de red de almacenamiento moderna para almacenamiento de misión crítica

IBM Gen7 Fibre Channel es la infraestructura de red de almacenamiento moderna para el almacenamiento de misión crítica, permitiendo a las organizaciones realizar una SAN autónoma de autoaprendizaje, autooptimización y autorreparación. Combina potentes funciones de análisis y automatización avanzada para acelerar el acceso a los datos, adaptarse a los requisitos cambiantes e impulsar operaciones empresariales siempre activas.
Los directores IBM Storage Networking SAN512B-7 y SAN256B-7 con tecnología de canal de fibra Gen7 y Fabric Vision son el elemento fundamental para obtener la SAN autónoma para el centro de datos bajo demanda. La latencia ultrabaja y el ancho de banda de puertos de hasta 64 Gb/s proporcionan el más alto nivel de rendimiento para las cargas de trabajo NVMe. Con fiabilidad probada en el centro de datos, escalabilidad fluida, análisis integrados y automatización, maximizan el rendimiento, la productividad y la eficiencia de las inversiones y los recursos de almacenamiento.
Beneficios
Moderno bloque de creación modular diseñado para implementaciones empresariales

Diseñados para satisfacer el continuo crecimiento de los datos y las demandas de las aplicaciones cruciales, los directores Gen7 han sido creados específicamente para alimentar entornos de almacenamiento a gran escala que requieren mayor capacidad, mayor rendimiento y mayores niveles de resistencia.
Analice el SAN para optimizar el rendimiento y la fiabilidad

La tecnología Gen7 permite una SAN autooptimizada que supervisa y da forma de forma proactiva a los patrones de tráfico y prioriza automáticamente los flujos de tráfico para optimizar el rendimiento y la fiabilidad de las aplicaciones.
Automatice la SAN para simplificar la complejidad de la gestión

Los directores Gen 7 pueden automatizar acciones para simplificar la gestión y resolver problemas sin intervención para evitar interrupciones y cortes de red.
Visibilidad instantánea y procesos simplificados

IBM SANnav Management Portal y SANnav Global View permiten a los administradores de TI una visibilidad completa de toda la SAN, desde una vista global hasta entornos locales.
Máximo rendimiento para el centro de datos a la carta

Los directores Gen 7 incorporan el canal de fibra Gen 7 líder del sector, que aumenta el rendimiento de las cargas de trabajo más exigentes para hacer frente a las aplicaciones de próxima generación que requieren un uso intensivo de E/S y de ancho de banda.
Replicación y distancia extendida con una solución escalable de extensión multiprotocolo

Con IBM Extension Blade, los directores de Gen 7 proporcionan conectividad global y metropolitana integrada con una solución de extensión de centro de datos diseñada específicamente para entornos de almacenamiento IP y de canal de fibra.
Ilustración con directores IBM SAN512B-7 y SAN256B-7
Los directores IBM SAN512B-7 y SAN256B-7

Complemente los sistemas mainframes de IBM Z ofreciendo la infraestructura FICON más rápida, fiable y escalable del sector, junto con características únicas e innovadoras, que ayudan a ofrecer el mayor ROI. Los directores Gen7 con extensión de tipo b mejora las iniciativas generales de resiliencia cibernética de IBM.

 Más información sobre IBM Z Leer el informe ESG
Dé el siguiente paso

Recursos de expertos que le ayudarán a tener éxito
Servicios de consultoría tecnológica ESG: Resuelva los desafíos de resiliencia cibernética con soluciones de almacenamiento Únase a la comunidad IBM Storage