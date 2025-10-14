Solución de séptima generación líder del sector que proporciona conectividad de replicación ciberresiliente para el almacenamiento empresarial
IBM® Storage Networking SAN42B-R7 es un conmutador SAN de clase de ampliación con hasta 24 puertos Fibre Channel a 64 Gbps. Forma parte de la gama de hardware de conmutadores de extensión de red de área del almacenamiento de IBM.
IBM Storage Networking SAN42B-R7 está diseñado para salvar la distancia entre centros de datos dispersos geográficamente para permitir una replicación rápida, continua y segura de datos de misión crítica con un sólido cifrado de hardware AES de 256 bits para evitar la pérdida o vulneración de datos en vuelo a través de la WAN.
Aproveche la conectividad de alta velocidad con puertos FC/FICON de 64 G y puertos Ethernet/WAN de 100/25/10/1 Gb para optimizar los objetivos de recuperación y lograr una transferencia de datos rápida y fiable, al tiempo que minimiza la latencia y la pérdida de paquetes a largas distancias.
Protéjase contra los fallos de los enlaces WAN con un enlace troncal de extensión que cambia el tráfico de datos a enlaces alternativos en caso de que no se mantenga una transferencia de datos ininterrumpida, mientras que la limitación de velocidad adaptativa (ARL) y la optimización del flujo TCP ayudan a asignar ancho de banda y mitigar el riesgo de interrupciones.
Acelere el movimiento de datos con un alto rendimiento, una encapsulación de alta eficiencia de FCIP y TCP optimizado para WAN para mover datos a largas distancias en menos tiempo. Además, FCIP FastWrite acelera el procesamiento de escritura para maximizar el rendimiento y reducir la latencia.
Aproveche la seguridad integrada del portal de gestión de IBM SANnav para configurar y personalizar los umbrales de seguridad y el acceso. Los certificados SSL y los protocolos de seguridad evitan la manipulación de datos. Un sólido IPsec basado en hardware con algoritmo AES de 256 bits ayuda a proteger los datos durante la transmisión y a cumplir la normativa.
Combina varias conexiones WAN en un único enlace troncal lógico de gran ancho de banda, lo que proporciona equilibrio de carga activo y resiliencia de red para proteger contra fallos de enlace WAN.
Parte de Extension Trunking, proporciona recuperación de datos perdidos en vuelo cuando un enlace se desconecta. Desde la perspectiva de las aplicaciones de almacenamiento, nunca ocurrió nada porque todos los datos se entregan y se entregan en orden.
A los circuitos se les asignan métricas y se colocan en un grupo de conmutación por error. Si todos los circuitos de la métrica inferior dentro del grupo de conmutación por error se desconectan, los circuitos de métrica superior toman el relevo. La aplicación de almacenamiento no sabrá que se ha producido una conmutación por error/conmutación por recuperación.
Ajusta dinámicamente el uso compartido del ancho de banda entre los límites de velocidad mínimo y máximo para optimizar la utilización del ancho de banda y mantener el máximo rendimiento de la WAN durante las interrupciones.
Garantiza el transporte seguro de datos a través de enlaces WAN a velocidad de línea completa. La seguridad se activa sin penalización de rendimiento ni latencia añadida excesiva. Con un algoritmo AES estándar de 256 bits implementado en hardware, los datos en vuelo están cifrados.
Una pila TCP agresiva, que optimiza el tamaño de la ventana TCP y el control de flujo y acelera el transporte TCP para aplicaciones de almacenamiento de alto rendimiento.
Proporciona múltiples modos para optimizar las relaciones de compresión para diversos requisitos de rendimiento.
Acelera el procesamiento de escritura SCSI, maximizando el rendimiento de las aplicaciones de replicación síncrona y asíncrona a través de conexiones WAN de alta latencia a cualquier distancia.
Acelera el procesamiento de cintas de lectura y escritura a distancia, reduciendo significativamente los tiempos de copia de seguridad y recuperación.
Especificaciones
Especificaciones detalladas
Carcasa
Chasis de 1U diseñado para su montaje en un gabinete de 19 pulgadas
Puertos de canal de fibra
24 puertos, 64G, universal (puertos E, F, M, D y EX):
Rendimiento
Dimensiones físicas
Garantía
Garantía estándar de un año; IBM CRU y On-Site, 9x5 Next Business Day. Opciones de servicio Expert Care de IBM de 1, 3 y 5 años disponibles.
Reciclado de piezas
IBM no recomienda retirar las baterías de sus productos por motivos de seguridad. Utilice los programas de recogida y reciclaje de productos de IBM.
Descubra cómo esta solución de generación 7 líder del sector proporciona conectividad de replicación ciberresiliente para el almacenamiento empresarial. Programe una reunión de 30 minutos sin coste con un representante de IBM Storage.