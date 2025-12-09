IBM Gen7 Fibre Channel es la infraestructura de red de almacenamiento moderna para el almacenamiento de misión crítica, permitiendo a las organizaciones realizar una SAN autónoma de autoaprendizaje, autooptimización y autorreparación. Combina potentes funciones de análisis y automatización avanzada para acelerar el acceso a los datos, adaptarse a los requisitos cambiantes e impulsar operaciones empresariales siempre activas.
Los directores IBM Storage Networking SAN512B-7 y SAN256B-7 con tecnología de canal de fibra Gen7 y Fabric Vision son el elemento fundamental para obtener la SAN autónoma para el centro de datos bajo demanda. La latencia ultrabaja y el ancho de banda de puertos de hasta 64 Gb/s proporcionan el más alto nivel de rendimiento para las cargas de trabajo NVMe. Con fiabilidad probada en el centro de datos, escalabilidad fluida, análisis integrados y automatización, maximizan el rendimiento, la productividad y la eficiencia de las inversiones y los recursos de almacenamiento.
Diseñados para satisfacer el continuo crecimiento de los datos y las demandas de las aplicaciones cruciales, los directores Gen7 han sido creados específicamente para alimentar entornos de almacenamiento a gran escala que requieren mayor capacidad, mayor rendimiento y mayores niveles de resistencia.
La tecnología Gen7 permite una SAN autooptimizada que supervisa y da forma de forma proactiva a los patrones de tráfico y prioriza automáticamente los flujos de tráfico para optimizar el rendimiento y la fiabilidad de las aplicaciones.
Los directores Gen 7 pueden automatizar acciones para simplificar la gestión y resolver problemas sin intervención para evitar interrupciones y cortes de red.
IBM SANnav Management Portal y SANnav Global View permiten a los administradores de TI una visibilidad completa de toda la SAN, desde una vista global hasta entornos locales.
Los directores Gen 7 incorporan el canal de fibra Gen 7 líder del sector, que aumenta el rendimiento de las cargas de trabajo más exigentes para hacer frente a las aplicaciones de próxima generación que requieren un uso intensivo de E/S y de ancho de banda.
Con IBM Extension Blade, los directores de Gen 7 proporcionan conectividad global y metropolitana integrada con una solución de extensión de centro de datos diseñada específicamente para entornos de almacenamiento IP y de canal de fibra.
Complemente los sistemas mainframes de IBM Z ofreciendo la infraestructura FICON más rápida, fiable y escalable del sector, junto con características únicas e innovadoras, que ayudan a ofrecer el mayor ROI. Los directores Gen7 con extensión de tipo b mejora las iniciativas generales de resiliencia cibernética de IBM.