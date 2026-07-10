El IBM® Power S1112 es un servidor básico basado en el procesador Power11, diseñado para modernizar las cargas de trabajo de AIX, IBM i y Linux, al tiempo que amplía la capacidad informática segura, fiable y preparada para la IA a entornos remotos, de sucursales y de borde cercano. Con seguridad de clase empresarial, aceleración de IA integrada y un diseño compacto, el Power S1112 ofrece una base fiable allí donde más se necesita.