IBM Power S1112: rendimiento de Power11 para cargas de trabajo centrales y en el edge

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Imagen de IBM Power S1112 que muestra lo último en diseño y tecnología industrial

Visión general

TI autónoma diseñada para la era de la IA

El IBM® Power S1112 es un servidor básico basado en el procesador Power11, diseñado para modernizar las cargas de trabajo de AIX, IBM i y Linux, al tiempo que amplía la capacidad informática segura, fiable y preparada para la IA a entornos remotos, de sucursales y de borde cercano. Con seguridad de clase empresarial, aceleración de IA integrada y un diseño compacto, el Power S1112 ofrece una base fiable allí donde más se necesita.

 Leer la ficha técnica

¿Por qué IBM Power S1112?​

Modernice sin comprometer la plataforma

El IBM Power S1112 ofrece un rendimiento de núcleo 2 veces superior al Power S9141 y un rendimiento de núcleo 3 veces superior al Power S8142, y ayuda a aumentar el rendimiento de las aplicaciones sin desembocar en mayores costes de licencia de software.

 
Diseñado para entornos en los que la seguridad es lo primero

Cargas de trabajo críticas protegidas mediante criptografía resistente a la computación cuántica integrada, virtualización a nivel de firmware y fiabilidad, disponibilidad y facilidad de mantenimiento (RAS) de Power.
Extienda Power hasta el edge

Implemente una infraestructura de nivel empresarial en sucursales, establecimientos minoristas, plantas de fabricación y oficinas bancarias con espacio limitado, gracias a las opciones de montaje en rack o sobre mesa que permiten una instalación flexible. 
Diseñado para estar preparado para la IA

Acelere la inferencia de IA en el edge mediante la tecnología de aceleración matemática matricial (MMA) integrada en el chip para obtener perspectivas a partir de los datos locales con baja latencia.

Características

Capacidades clave

Vista frontal del servidor Power11 S1112
Rendimiento Power11 en un formato compacto

Un rendimiento adecuado para cargas de trabajo de misión crítica, al tiempo que se mantiene una trayectoria de actualización clara.
Primer plano de un servidor Power S1112 manipulado por un ingeniero
Memoria y almacenamiento empresariales

Compatible con aplicaciones que requieren un uso intensivo de datos gracias a hasta 512 GB de memoria DDR5 DDIMM y hasta 12,8 TB de almacenamiento NVMe, lo que proporciona un mayor ancho de banda, una mayor fiabilidad y un acceso rápido a los datos locales.
Servidor Power S1112 orientado a la derecha
Gestión del cumplimiento quantum-safe

Protección de todo el sistema con arranque seguro, inventario criptográfico y herramientas de cifrado basadas en hardware.
Fotografía del producto IBM Power S1112 vista desde la parte frontal
Expansión flexible de cargas de trabajo de IBM i

Admite entornos IBM i dentro del nivel de software P05 (hasta 4 núcleos y 64 GB de memoria), al tiempo que utiliza recursos adicionales del sistema para cargas de trabajo de AIX, Linux e IA en el mismo servidor.

Recursos

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Notas a pie de página

1 Basado en resultados publicados de CPW comparando el núcleo Power S1112/4 con el núcleo IBM Power S914/4.  Válido a partir del 14/7/2026 y disponible aquí.

2. Basado en los resultados publicados de CPW que comparan el núcleo Power S1112/4 con el núcleo IBM Power S814/4.  Válido a partir del 14/7/2026 y disponible aquí.