TI autónoma diseñada para la era de la IA
El IBM® Power S1112 es un servidor básico basado en el procesador Power11, diseñado para modernizar las cargas de trabajo de AIX, IBM i y Linux, al tiempo que amplía la capacidad informática segura, fiable y preparada para la IA a entornos remotos, de sucursales y de borde cercano. Con seguridad de clase empresarial, aceleración de IA integrada y un diseño compacto, el Power S1112 ofrece una base fiable allí donde más se necesita.
Cargas de trabajo críticas protegidas mediante criptografía resistente a la computación cuántica integrada, virtualización a nivel de firmware y fiabilidad, disponibilidad y facilidad de mantenimiento (RAS) de Power.
Implemente una infraestructura de nivel empresarial en sucursales, establecimientos minoristas, plantas de fabricación y oficinas bancarias con espacio limitado, gracias a las opciones de montaje en rack o sobre mesa que permiten una instalación flexible.
Acelere la inferencia de IA en el edge mediante la tecnología de aceleración matemática matricial (MMA) integrada en el chip para obtener perspectivas a partir de los datos locales con baja latencia.
Capacidades clave
Un rendimiento adecuado para cargas de trabajo de misión crítica, al tiempo que se mantiene una trayectoria de actualización clara.
Compatible con aplicaciones que requieren un uso intensivo de datos gracias a hasta 512 GB de memoria DDR5 DDIMM y hasta 12,8 TB de almacenamiento NVMe, lo que proporciona un mayor ancho de banda, una mayor fiabilidad y un acceso rápido a los datos locales.
Protección de todo el sistema con arranque seguro, inventario criptográfico y herramientas de cifrado basadas en hardware.
Admite entornos IBM i dentro del nivel de software P05 (hasta 4 núcleos y 64 GB de memoria), al tiempo que utiliza recursos adicionales del sistema para cargas de trabajo de AIX, Linux e IA en el mismo servidor.
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1 Basado en resultados publicados de CPW comparando el núcleo Power S1112/4 con el núcleo IBM Power S914/4. Válido a partir del 14/7/2026 y disponible aquí.
2. Basado en los resultados publicados de CPW que comparan el núcleo Power S1112/4 con el núcleo IBM Power S814/4. Válido a partir del 14/7/2026 y disponible aquí.