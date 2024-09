La guía de migración del compilador y el entorno de ejecución de Enterprise PL/I for z/OS le proporciona información útil que puede necesitar para trasladar sus aplicaciones OS PL/I V2 y PL/I for MVS existentes al nuevo entorno de ejecución. La migración al nuevo compilador permite a sus aplicaciones existentes aprovechar las numerosas funciones nuevas disponibles en Enterprise PL/I for z/OS y disfrutar de las numerosas ventajas de rendimiento que ofrece el nuevo compilador.