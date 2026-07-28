IBM Pipeline Automation for Z

AcelerE la entrega empresarial con pipelines escalables y automatizados que impulsan velocidad, consistencia y calidad

Bob, de IBM, con un casco azul y un símbolo de código en el pecho, rodeado de paneles abstractos de IU y gráficos en tonos azules

Visión general

Modernice la implementación de IBM® Z mediante la automatización de los procesos con IA

IBM Pipeline Automation for Z agiliza el ciclo de vida del desarrollo de software con flujos de trabajo impulsados por IA que aceleran cómo se construyen, validan y entregan las aplicaciones de mainframe. Al integrar automatización y análisis en todas las etapas y unificar las capacidades DevOps en un modelo impulsado por pipelines, permite una entrega más rápida, de alta calidad y fiable a escala.
Ofrece capacidades avanzadas de pipeline para el IBM Bob Premium Package for Z

 Impulsa el sistema de compilación inteligente y desbloquea características clave de automatización, haciendo que el pipeline sea eficaz y escalable.
Acelere la productividad a lo largo del ciclo de vida

Mejore la eficiencia de los desarrolladores automatizando tareas repetitivas y optimizando los flujos de trabajo.
Ofrezca resultados más rápidos y de alta calidad

Reduzca el tiempo del ciclo y la repetición del trabajo con una automatización de pipelines inteligente e integral.
Optimice los costes y la eficiencia

Minimice el desperdicio y mejore la utilización de recursos mediante una orquestación más inteligente y una detección temprana de problemas.

Características

Acelere la velocidad, la calidad y el control

IBM Dependency Based Build
Acelere la eficiencia de construcción con orquestación inteligente que analiza los cambios y dependencias del código para activar solo lo necesario. Esto reduce los tiempos de compilación, minimiza el uso de recursos y garantiza un feedback más rápido para los equipos de desarrollo.

Más información sobre IBM Dependency Based Build
Ilustración de la línea IBM Dependency-Based Build

IBM ZCodeScan on Command Line Interface (CLI)

Incorpore la calidad del código automatizada, el cumplimiento de las normas y el análisis estático directamente en el proceso de desarrollo. Identifique las vulnerabilidades, aplique las buenas prácticas y aborde los problemas de forma temprana, lo que mejora la fiabilidad del código y reduce el riesgo posterior.

Más información sobre IBM ZCodeScan on Command Line Interface (CLI)
IBM® Bob

IBM Wazi Deploy
Estandarice y agilice el empaquetado y la implementación con procesos automatizados y basados en políticas. Garantice versiones coherentes y auditables en todos los entornos y, al mismo tiempo, mantenga la confianza en el control, el gobierno y la implementación.

Más información sobre IBM Wazi Deploy
Las comprobaciones de seguridad tradicionales ralentizan los lanzamientos. La seguridad de desplazamiento a la izquierda en el IDE y la compilación temprana reduce el tiempo de permanencia, elimina la repetición de trabajo y acelera la entrega.

Casos de uso

Optimización y control completos de los pipelines

Automatización integral de CI/CD para z/OS

Automatiza todo el ciclo de vida de las aplicaciones, desde los cambios de código hasta la implementación, mediante pipelines estructurados, lo que reduce el esfuerzo manual y permite lanzamientos más rápidos y consistentes
Optimización de compilación inteligente y con conciencia del impacto.

Crea solo los componentes afectados por los cambios de código mediante el análisis de dependencias, lo que mejora la eficiencia y reduce significativamente los tiempos de creación
Control continuo de la calidad del código y del cumplimiento normativo

Integra el escaneo automático de códigos y la verificación de estándares en proceso para garantizar un código de alta calidad y que cumpla con las normas en cada etapa del desarrollo
Implementación estandarizada y controlada

Proporciona procesos gobernados y repetibles para empaquetar e implementar las aplicaciones, lo que garantiza la coherencia y minimiza los riesgos de implementación

Recursos

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Paquete Premium de IBM Bob para Z IBM Dependency Based Build IBM ZCodeScan on Command Line Interface (CLI) IBM Wazi Deploy
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