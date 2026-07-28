IBM Pipeline Automation for Z agiliza el ciclo de vida del desarrollo de software con flujos de trabajo impulsados por IA que aceleran cómo se construyen, validan y entregan las aplicaciones de mainframe. Al integrar automatización y análisis en todas las etapas y unificar las capacidades DevOps en un modelo impulsado por pipelines, permite una entrega más rápida, de alta calidad y fiable a escala.

