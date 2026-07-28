AcelerE la entrega empresarial con pipelines escalables y automatizados que impulsan velocidad, consistencia y calidad
Modernice la implementación de IBM® Z mediante la automatización de los procesos con IA
IBM Pipeline Automation for Z agiliza el ciclo de vida del desarrollo de software con flujos de trabajo impulsados por IA que aceleran cómo se construyen, validan y entregan las aplicaciones de mainframe. Al integrar automatización y análisis en todas las etapas y unificar las capacidades DevOps en un modelo impulsado por pipelines, permite una entrega más rápida, de alta calidad y fiable a escala.
Impulsa el sistema de compilación inteligente y desbloquea características clave de automatización, haciendo que el pipeline sea eficaz y escalable.
Mejore la eficiencia de los desarrolladores automatizando tareas repetitivas y optimizando los flujos de trabajo.
Reduzca el tiempo del ciclo y la repetición del trabajo con una automatización de pipelines inteligente e integral.
Minimice el desperdicio y mejore la utilización de recursos mediante una orquestación más inteligente y una detección temprana de problemas.
Acelere la velocidad, la calidad y el control
IBM Dependency Based Build
Acelere la eficiencia de construcción con orquestación inteligente que analiza los cambios y dependencias del código para activar solo lo necesario. Esto reduce los tiempos de compilación, minimiza el uso de recursos y garantiza un feedback más rápido para los equipos de desarrollo.
IBM ZCodeScan on Command Line Interface (CLI)
Incorpore la calidad del código automatizada, el cumplimiento de las normas y el análisis estático directamente en el proceso de desarrollo. Identifique las vulnerabilidades, aplique las buenas prácticas y aborde los problemas de forma temprana, lo que mejora la fiabilidad del código y reduce el riesgo posterior.
IBM Wazi Deploy
Estandarice y agilice el empaquetado y la implementación con procesos automatizados y basados en políticas. Garantice versiones coherentes y auditables en todos los entornos y, al mismo tiempo, mantenga la confianza en el control, el gobierno y la implementación.
Optimización y control completos de los pipelines
Automatiza todo el ciclo de vida de las aplicaciones, desde los cambios de código hasta la implementación, mediante pipelines estructurados, lo que reduce el esfuerzo manual y permite lanzamientos más rápidos y consistentes
Crea solo los componentes afectados por los cambios de código mediante el análisis de dependencias, lo que mejora la eficiencia y reduce significativamente los tiempos de creación
Integra el escaneo automático de códigos y la verificación de estándares en proceso para garantizar un código de alta calidad y que cumpla con las normas en cada etapa del desarrollo
Proporciona procesos gobernados y repetibles para empaquetar e implementar las aplicaciones, lo que garantiza la coherencia y minimiza los riesgos de implementación
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