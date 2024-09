Un conjunto completo para todos los desafíos a los que se enfrenta su comercio y cadena de suministro

IBM Sterling Order and Fulfillment Suite es un sistema líder de gestión de pedidos (OMS) que utiliza IA generativa y machine learning para ayudar a garantizar la precisión de los pedidos y aumentar la rentabilidad. Reconocido como líder del sector en OMS por los analistas de IDC e IHL, es compatible con modelos B2B y B2C, sirve a empresas de cualquier tamaño e industria y se integra con varios proveedores de servicios en la nube y opciones de implementación. El conjunto cuenta con herramientas listas para usar y componentes personalizables que simplifican las experiencias y procesos de compra, mejoran la resiliencia de la cadena de suministro y equipan al personal de primera línea con herramientas superiores de gestión de inventarios y pedidos. Seleccione los productos individualmente o combínelos según las necesidades de su negocio.