IBM® Open XL C/C++ for AIX es el compilador C/C++ de nueva generación de IBM que facilita la creación y el mantenimiento de aplicaciones escritas en C/C++ para IBM® Power. Aprovechando la última arquitectura Power10, IBM® Open XL C/C++ for AIX puede generar código que aprovecha las capacidades de Power10 para maximizar la utilización de su hardware.



IBM® Open XL C/C++ for AIX incorpora completamente la infraestructura de compiladores Clang y LLVM para que pueda disfrutar de la combinación de la tecnología de código abierto y la potencia de IBM en tecnología de optimización de compiladores.LLVM es un marco de compilación de código abierto mantenido activamente por una gran comunidad de desarrolladores, que admite múltiples arquitecturas y lenguajes de programación. Clang forma parte de la infraestructura del compilador LLVM que proporciona una interfaz de lenguaje y una infraestructura de herramientas para el proyecto LLVM.



La infraestructura de IBM® Open XL C/C++ for AIX le permite beneficiarse de un lenguaje C/C++ moderno, optimizaciones LLVM comunes y compatibilidad con el compilador GCC.