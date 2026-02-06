Solución Multi-CDN Steering

Dirija a los usuarios a la CDN más óptima basándose en datos de rendimiento global en tiempo real
NS1 Pulsar utiliza datos de supervisión de usuarios reales (RUM) y direccionamiento inteligente del tráfico para dirigir automáticamente cada solicitud a la CDN con mejor rendimiento en tiempo real. Mejore la experiencia del usuario final, reduzca costes y garantice la fiabilidad en toda experiencia digital.
Ofrezca la experiencia más rápida y fiable a cada usuario, en todas partes. Pulsar utiliza datos de latencia y disponibilidad en tiempo real para enrutar a cada usuario a la mejor CDN para su red.
Cree políticas de conmutación por error sólidas que alejen el tráfico de las CDN que fallan. NS1 Pulsar dirige automáticamente a los usuarios a alternativas saludables para mantener sus aplicaciones en línea.
Equilibre el rendimiento con la eficiencia en costes. Defina políticas que favorezcan CDN de menor coste cuando todos los proveedores alcanzan umbrales aceptables, maximizando así el ROI en los contratos de infraestructura.
La gestión del tráfico independiente del proveedor le permite añadir, eliminar o reequilibrar proveedores de CDN sin necesidad de rediseñar la arquitectura. Automatice los cambios Filter Chain a través de API o Terraform.
Aproveche las referencias RUM agregadas de NS1 en más de 20 CDN públicas y regiones de nube. Capture automáticamente datos de rendimiento y disponibilidad del mundo real de usuarios reales para descubrir cuellos de botella e identificar problemas que la supervisión sintética a menudo pasa por alto.
Establezca umbrales de rendimiento y lógica empresarial para optimizar la distribución del tráfico. Combine datos RUM con cadenas de filtros, fuentes de datos y monitores de comprobación de estado de NS1 Connect. Equilibre las CDN para cumplir con los compromisos de costes y, al mismo tiempo, mantener los estándares de rendimiento. Optimice la entrega por ubicación y ASN.
Analicemos los datos RUM para detectar picos y degradaciones de rendimiento en tiempo real. Revisemos las decisiones de enrutamiento de distribución del tráfico y las métricas clave para comprender claramente el razonamiento detrás de las opciones de enrutamiento y cómo se lograron los resultados de rendimiento.
Recopile datos RUM privados a través de la etiqueta JavaScript de NS1 Connect en tiempo real con información sobre el rendimiento en tiempo real de los usuarios. Aporte sus propias métricas de rendimiento o QoE. Automatice los cambios de configuración mediante las API y los SKD de NS1.
Automatice la toma de decisiones de CDN para lograr integraciones fluidas en el lado del cliente. Habilite la conmutación dinámica de CDN en tiempo real en función de las señales de rendimiento, garantizando una entrega óptima sin depender únicamente de la lógica de enrutamiento del lado del servidor.
Las principales plataformas de streaming confían en NS1 Pulsar para enrutar miles de millones de solicitudes durante eventos deportivos en directo, conciertos y plataformas de noticias de última hora. Al monitorizar el rendimiento real del usuario en múltiples CDN, el contenido llega a los espectadores con un almacenamiento en búfer mínimo y la máxima calidad. La conmutación por error automatizada garantiza la continuidad incluso durante picos de tráfico o problemas con el proveedor.
Los minoristas en línea utilizan Multi-CDN Steering para mantener el rendimiento durante los picos de compras. Cuando una CDN experimenta congestión o picos de latencia, el tráfico se desvía automáticamente a alternativas con mejor rendimiento. Esto garantiza una carga rápida de las páginas, una experiencia de pago fluida y evita el abandono del carrito durante los periodos más críticos.
Las empresas de servicios financieros aprovechan NS1 Pulsar para aplicaciones de misión crítica en las que los milisegundos importan y el tiempo de inactividad es inaceptable. El enrutamiento en tiempo real basado en la latencia real del usuario garantiza que las plataformas sean accesibles rápidamente desde cualquier parte del mundo. Protéjase contra las interrupciones del proveedor, manteniendo una disponibilidad 24/7 para transacciones urgentes y datos de mercado.
Las empresas de juegos utilizan la dirección inteligente del tráfico para ofrecer experiencias de baja latencia a diversas audiencias globales. NS1 Pulsar dirige a los jugadores a la CDN óptima en función de su red y ubicación específicas, lo que reduce el retraso y mejora el juego. Mantenga a los jugadores conectados y comprometidos, incluso durante los principales lanzamientos de juegos y eventos.
Mejore la fiabilidad de las aplicaciones distribuidas globalmente con un direccionamiento inteligente del tráfico basado en RUM que se adapta a las condiciones cambiantes de Internet. Adáptese automáticamente a las condiciones cambiantes de la red, optimice la latencia y la disponibilidad y garantice experiencias de usuario coherentes en todas las regiones, CDN y proveedores de servicios en la nube.
Los equipos de infraestructura aprovechan NS1 Pulsar para orquestar el tráfico con precisión en entornos híbridos y multinube. Dirija a los usuarios a los orígenes, CDN o regiones de nube óptimos basándose en datos de rendimiento en tiempo real, lo que elimina las conjeturas de las decisiones de conmutación por error. Automatice las respuestas ante el rendimiento degradado o las limitaciones de capacidad, al tiempo que mantiene un control granular a través de API y Terraform.
GlobalDots ofrece un servicio premium multi-CDN para empresas en el que cada segundo cuenta. Para garantizar la velocidad, la resiliencia y la protección de los ingresos, GlobalDots Super CDN añade enrutamiento inteligente a través de más de 30 CDN utilizando IBM NS1 Connect.
Esta solución altamente automatizada optimiza la dirección del tráfico para obtener el máximo rendimiento.
Multi-CDN Steering es un enfoque de gestión del tráfico que enruta de forma inteligente el tráfico de usuarios a través de múltiples redes de entrega de contenido basándose en el rendimiento, la disponibilidad y las business rules para mejorar la fiabilidad, la velocidad y la experiencia. NS1 Connect Pulsar es la solución avanzada de dirección multi-CDN de IBM.
Sí, NS1 Pulsar permite aplicar políticas de enrutamiento basadas en los costes que pueden dirigir el tráfico a CDN de menor coste cuando se cumplen los requisitos de rendimiento o cambiar la carga cuando se alcanza el uso comprometido, lo que le ayuda a optimizar el gasto comprometido en CDN.
NS1 Connect Pulsar es independiente del proveedor y funciona con todos los proveedores de CDN, incluidos Cloudflare, Akamai, AWS CloudFront y Fastly, entre otros. Se encuentra en la capa DNS y actúa como un motor de medición neutro y un controlador de tráfico en toda la pila de CDN. Pulsar también admite la medición de activos alojados en su CDN privada para usuarios con estrategias de CDN híbridas.
NS1 Connect ofrece una integración basada en API primero, DNS (o HTTP) que permite a los equipos implementar rápidamente la dirección multi-CDN sin cambios en el código de la aplicación o la infraestructura. La mayoría de los equipos pueden configurar multi-CDN Steering en cuestión de minutos con datos comunitarios listos para usar y pueden realizar cambios en la configuración sobre la marcha.
Pulsar puede detectar los fallos en cuestión de segundos y redirigir automáticamente el tráfico a alternativas sanas antes de que los usuarios experimenten un tiempo de inactividad. El sistema procesa datos en tiempo real procedentes de millones de puntos de medición en todo el mundo, lo que permite tomar decisiones instantáneas de direccionamiento del tráfico que se adaptan a los fallos de la CDN, la congestión de la red o cualquier degradación del rendimiento, garantizando que sus aplicaciones sigan disponibles incluso durante las principales interrupciones de Internet.
Pulsar mide el tiempo hasta el último byte (TTLB) y la disponibilidad de los activos alojados en cada una de las CDN. Las mediciones recogidas de usuarios reales se anonimizan y se agregan por CDN, ubicación y ASN. Se pueden medir diferentes tamaños de activos para datos privados, y los datos de la comunidad NS1 admiten tanto la latencia (1x1 píxel) como los grandes activos de algunas CDN.
Sí, Pulsar se puede utilizar para enrutar el tráfico junto con el filtrado de tráfico estándar para equilibrar el tráfico en función de la latencia, la ubicación, la carga del servidor, la red, los controles de estado sintéticos y más. Esto garantiza que ninguno de sus orígenes se sobrecargue y pueda permanecer en línea.
No, dado que Pulsar está perfectamente integrado con las redes gestionadas y dedicadas de NS1 Connect con resiliencia DDoS incorporada, puede implementar su configuración de tráfico multi-CDN en ambas redes, diseñadas para ofrecer escalabilidad y rendimiento.