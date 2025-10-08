IBM® Network Intelligence

Acelere su viaje hacia un ciclo de vida de red autónomo

Panel de control de IBM® Network Intelligence con un gráfico de anillos y varias estadísticas.

¿Por qué IBM® Network Intelligence?

Acelere su transición a la autonomía. La inteligencia de red está diseñada para reducir costes, aumentar la escalabilidad y ofrecer conocimientos en tiempo real con IA agéntica en entornos multiproveedor y multidominio. 

IA nativa de la red

Ofrezca a las redes de telecomunicaciones y empresariales una solución diseñada a medida y entrenada en telemetría de gran volumen, no en datos genéricos.
Claro y seguro

Comprenda por qué se ha tomado cada medida. Genere confianza con decisiones de IA transparentes y barreras de seguridad.
Abierto e interoperable

Conéctese a sus herramientas, datos y entornos existentes (en las instalaciones, híbridos o en la nube) sin vendor lock-in ni necesidad de sustituir todo el sistema.
Rápido tiempo de obtención de valor

Descubra rápidamente el valor con modelos preentrenados en datos de redes reales y una rápida integración en el ecosistema.

IA agéntica para la gestión del ciclo de vida de la red

Tanto si moderniza la infraestructura como si ajusta el rendimiento
IBM® Network Intelligence puede ayudarle en cada etapa: Día 0 Planificar y diseñar 

Diseño basado en la intención, simulaciones de intercambio de proveedores, arquitectura autoconfigurable.

 Día 1 Crear e implementar

Reserva de recursos, comprobaciones de viabilidad, conocimientos del tráfico para una utilización máxima.

 Día 2 Operar y optimizar

Análisis de incidentes con conciencia semántica y automatización en bucle cerrado.

Arquitectura inteligente para las redes actuales

Las capacidades inteligentes no son teóricas: están integradas, disponibles desde el primer día y evolucionan con su red. Con IA explicable, automatización adaptable y un diseño preparado para el futuro, IBM® Network Intelligence está diseñado para escalar con la complejidad a la vez que reduce el riesgo, el esfuerzo y el coste.
Panel de control de la IU del pipeline de datos de IBM® Network Intelligence
Ingesta unificada de datos de transmisión e históricos
  • Proporciona un pipeline de transmisión escalable para datos de series temporales 
  • Proporciona una ingesta escalable de datos históricos 
  • Admite la ingesta de métricas, eventos y registros
Panel de control de la IU del pipeline de IA de IBM® Network Intelligence
Detección e IA en tiempo real para obtener conocimientos sobre la red
  • Modelos fundacionales de series temporales entrenados en dominio
  • Inferencia de latencia ultrabaja mediante modelos fundacionales de series temporales
  • Conocimientos de alerta temprana y detección de valores atípicos basados en datos telemétricos
Panel de control de la IU de la red semántica de IBM® Network Intelligence
Conocimientos informados por el contexto de su red
  • Acelere el triaje y automatice la toma de decisiones con hipótesis de causa raíz priorizadas
  • Ingiera documentos de base como MOP (métodos de procedimientos), guías de configuración y contenido de la base de conocimientos para proporcionar información contextual para el análisis

 
Panel de control de la IU del marco agéntico de IBM® Network Intelligence
Los agentes de IA orquestan la resolución con la opción de entrada humana
  • La IA agéntica crea múltiples hipótesis para identificar el problema y las causas raíz
  • La IA agéntica crea un plan de corrección que puede ejecutarse con supervisión humana o de forma autónoma
  • Las llamadas a funciones permiten una integración fluida de herramientas y la integración de API
Creado para ofrecer resultados Menos falsos positivos

Filtre el ruido con la comprensión semántica permitiendo que solo lleguen los conocimientos procesables y de gran fiabilidad.

 Mejor MTBI y MTTR

Experimente un menor número de incidentes repetidos, resuelva los problemas con mayor rapidez mediante un análisis eficaz de la causa raíz y reduzca el lastre operativo general.

 Barandillas de IA

La confianza se integra en cada interacción a través de barreras de seguridad incorporadas en las instrucciones y un andamiaje de IA que mantienen el enfoque en los resultados de la red.

 De la automatización a la autonomía

Vaya más allá de las acciones basadas en reglas. Nuestros agentes de IA detectan anomalías, generan planes de corrección y probables causas raíz.

 Mejore la experiencia

Capte lo que la instrumentación pasa por alto, incluidas las degradaciones silenciosas o las señales perdidas, antes de que afecten a los usuarios.

 Escale sin aumentar los costes

Haga crecer su red, no su plantilla. Satisfaga las demandas de rendimiento con automatización inteligente y flujos de trabajo impulsados por agentes. 
Dé el siguiente paso

Se trata de una IA que entiende su red y actúa en consecuencia. IBM® Network Intelligence ofrece una IA adaptable, explicable y escalable, diseñada para hacer que su red no solo sea resiliente, sino también inteligente. ¿Listo para pasar de ser reactivo a proactivo? ¿De la automatización a la autonomía?

