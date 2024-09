No. Aunque la solución Lifeline se utiliza generalmente como parte integrante de la solución GDPS Continuous Availability, también puede desplegarse fuera de esta solución.

Si su organización dispone de sus propias capacidades de automatización, puede utilizar Lifeline, junto con un software de replicación de datos, para garantizar la sincronización de los datos entre los dos sitios.

En otros casos, si su empresa dispone de aplicaciones de carga de trabajo que no son compatibles con sysplex, no podrá utilizar la solución GDPS Continuous Availability. Al utilizar Lifeline, junto con un producto de replicación de datos para garantizar la sincronización de los datos en ambos sitios, conseguirá una recuperación similar a sysplex para este tipo de cargas de trabajo.