Producto destacado

IBM® Cloud Pak for Data La próxima generación de IBM® Cloud Pak for Data proporciona una estructura de datos para obtener resultados de IA más rápidos y fiables. Conecte los datos correctos, en el momento adecuado, con las personas adecuadas, desde cualquier lugar que sea necesario. Utilice una experiencia totalmente gestionada a través de la nube híbrida para ingerir, explorar, preparar, gestionar, gobernar y servir datos a escala de petabytes para una IA preparada para el negocio. Descubra IBM® Cloud Pak for Data