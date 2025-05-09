Proteger las líneas eléctricas, las centrales eléctricas y otros activos de las empresas de servicios contra la vegetación no deseada es una cuestión de seguridad: la caída de ramas de árboles y la maleza excesiva cerca de las líneas eléctricas pueden provocar apagones, riesgo de incendios forestales y peligros mayores para las personas y los bienes. Las inspecciones manuales tradicionales y los calendarios fijos son ineficaces, reactivos y pasan por alto riesgos críticos.

IBM® Maximo Vegetation Management transforma los datos de imágenes, análisis e IA en conocimientos procesables, lo que permite a las empresas identificar de forma proactiva las áreas de alto riesgo, ayudando a priorizar la poda de árboles, reducir el riesgo y optimizar el uso de los recursos.