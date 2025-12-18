IBM Master Data Management (MDM) es una plataforma nativa de la nube infundida con IA que unifica y gobierna los datos en todos los dominios. Elimina los silos, crea una única fuente fiable y utiliza el machine learning para la resolución de entidades y el descubrimiento de relaciones. Con una implementación flexible (SaaS, on-premises, híbrida), interfaces low-code y API abiertas, IBM MDM ofrece datos fiables para acelerar la transformación digital y permitir decisiones seguras.