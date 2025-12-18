Unifique sus datos a través de silos en una única fuente fiable. Gestione, enriquezca y operacionalice los datos maestros para impulsar las decisiones, la IA y el cumplimiento a escala.
IBM Master Data Management (MDM) es una plataforma nativa de la nube infundida con IA que unifica y gobierna los datos en todos los dominios. Elimina los silos, crea una única fuente fiable y utiliza el machine learning para la resolución de entidades y el descubrimiento de relaciones. Con una implementación flexible (SaaS, on-premises, híbrida), interfaces low-code y API abiertas, IBM MDM ofrece datos fiables para acelerar la transformación digital y permitir decisiones seguras.
Combina de forma inteligente los registros asociados para crear vistas precisas y unificadas de los clientes, las organizaciones, las ubicaciones y más, y ayuda a nuestros clientes a medida que amplían su base de datos.
Ofrecemos MDM operativo como servicio, en la nube y on-premises, proporcionando datos adaptados a los requisitos empresariales para casos de uso eficaz de la IA y para impulsar las operaciones diarias.
Facilite a los equipos un acceso rápido y seguro a datos maestros fiables y casi en tiempo real. IBM MDM permite a las organizaciones cargar, publicar y configurar datos a través de herramientas intuitivas no-code, eliminando los cuellos de botella técnicos.
Utiliza la comparación basada en ML para unificar los datos en silos y crear vistas fiables de 360° de las entidades.
Identifica y gestiona las relaciones entre entidades para construir vistas completas y conectadas.
Proporciona herramientas de administración integradas con registros de auditoría y orientación de ML para las decisiones de coincidencia.
Arquitectura escalable y basada en SaaS optimizada para ofrecer velocidad y agilidad.
IBM Master Data Management incorpora la inteligencia artificial directamente a su base de datos. Su machine learning integrado mejora continuamente la precisión y permite a los usuarios empresariales gestionar, perfeccionar y mantener fácilmente información precisa, completa y fiable en toda la empresa. IBM MDM transforma los datos estáticos en un activo vivo y de aprendizaje que acelera la automatización inteligente y la toma de decisiones segura.
Encuentra y fusiona automáticamente registros relacionados entre sistemas utilizando modelos entrenados de machine learning. Reduce los duplicados, aumenta la calidad de los datos y se adapta a los patrones cambiantes a medida que llegan nuevos datos.
Proporciona datos maestros coherentes y gobernados para impulsar los análisis, la automatización y la toma de decisiones basada en datos en toda la empresa.
Capacidades de gestión de la información sobre productos y de gestión colaborativa de datos maestros
Descubra, gestione y comparta sus datos dondequiera que residan para impulsar una IA que proporcione información precisa, oportuna y relevante.
Transforme los datos sin procesar en datos preparados para la IA con una experiencia de usuario optimizada para integrar cualquier dato que utilice cualquier estilo
IBM watsonx Orchestrate pone la IA a trabajar, ayudándole a crear, implementar y gestionar potentes asistentes y agentes de IA que automatizan los flujos de trabajo y los procesos con la IA generativa.