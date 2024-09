IBM Manta Data Lineage

Aproveche las ventajas de las migraciones fluidas a la nube o híbridas con un linaje de datos completo. Establezca las expectativas correctas, cíñase al plan, ahorre recursos y escape del ciclo hacer-romper-depurar-rehacer. Mantenga sus migraciones de datos en el buen camino La nube y los entornos híbridos son cruciales para los esfuerzos de transformación digital. Sin embargo, cambiar su entorno de datos es más fácil de decir que de hacer. De hecho, según Gartner (enlace externo a ibm.com), el 83 % de las migraciones de datos exceden el presupuesto, se retrasan o fracasan.Es más, el 80 % de las organizaciones que llevan a cabo una migración "lift-and-shift" no consiguen un ahorro de costes significativo. No deje que su proyecto se convierta en una estadística más. Con la plataforma automatizada de linaje de datos a nivel de toda la empresa de IBM, puede evitar ser víctima de las trabas comunes y complejas durante las migraciones y ahorrar tiempo, dinero y recursos. Reduzca los costes del proyecto Toda migración comienza con un plan, pero con el linaje de datos para toda la empresa de IBM, que funciona en todas las plataformas, por fin está completa. Sin puntos ciegos ni aguas pantanosas. Aproveche una mejor previsibilidad Comprenda el impacto de sus datos en cada etapa de la migración, incluso durante la fase de prueba y depuración, lo que puede reducir el tiempo dedicado a la fase de análisis. No se deje nada atrás Con el linaje de datos, cada objeto del sistema migrado se mapea y sus dependencias se documentan claramente para una transición sin fisuras.