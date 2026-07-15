Reduzca el riesgo asociado al software de código abierto con soluciones de corrección de vulnerabilidades validadas y de nivel empresarial.
Lightwell amplía el modelo probado de Red Hat de mantenimiento de código abierto empresarial proporcionando acceso a correcciones y mitigaciones de seguridad mucho más allá de su huella tradicional de producto.
Con el respaldo de una fuerza mundial de más de 20 000 ingenieros dedicados, Lightwell establece un nuevo modelo para identificar, validar y corregir las vulnerabilidades del software de código abierto.
Las aplicaciones modernas dependen de cadenas de suministro de código abierto profundas e interconectadas. La mayoría de las empresas no pueden seguir el ritmo del volumen, la complejidad y la velocidad del riesgo. La detección de vulnerabilidades impulsada por IA está acelerando el volumen y la velocidad de las CVE, lo que agranda aún más una brecha de corrección que ya era insostenible.
Refleja el creciente volumen de vulnerabilidades de software divulgadas públicamente.
El software de código abierto sustenta la infraestructura empresarial moderna.
El modelo Mythos Preview identificó casi 3900 vulnerabilidades de gravedad alta o crítica solo en el software de código abierto.
Lightwell Network proporciona acceso anual y consolidado a las correcciones y mitigaciones de seguridad de Lightwell para vulnerabilidades de código abierto elegibles, apoyando la corrección en todo el ecosistema de aplicaciones a medida que se amplía la cobertura. Los clientes acceden al registro de Lightwell a través de sus flujos de trabajo de entrega de software existentes.
Lightwell Clearinghouse Premier representa nuestros esfuerzos más amplios para proteger la cadena de suministro de software de código abierto en todos los sectores, empezando por la infraestructura estadounidense crítica preseleccionada.
Lightwell Clearinghouse Premier proporciona todos los beneficios de Lightwell Network, además de acceso a informes de vulnerabilidades y corrección para versiones de paquetes específicos de miembros, verificación de nuevas vulnerabilidades y gestión de divulgaciones.
Lightwell combina una cobertura integral de la cadena de suministro de software con ingeniería aumentada por IA y una profunda experiencia en código abierto para ofrecer una seguridad fiable y preparada para la empresa a escala global. El enfoque inicial del ecosistema incluye Maven/Java, donde los sectores regulados tienen la mayor necesidad de corrección de versiones ancladas, con una expansión planificada en PyPI, npm, Go y más.
El soporte se extiende más allá de la infraestructura a toda la cadena de suministro de software, incluidos ecosistemas lingüísticos como Java, plataformas de datos y streaming como Kafka, herramientas de compilación y marcos de IA, y las dependencias transitivas integradas en las aplicaciones empresariales.
Un equipo internacional trabaja en colaboración con herramientas avanzadas de IA para ofrecer mantenimiento conjunto en las fases iniciales, clasificación de vulnerabilidades, aplicación segura de parches, refuerzo de dependencias, ingeniería de lanzamientos y distribución fiable de paquetes listos para producción.
Lightwell conecta las comunidades de código abierto de la fase inicial con los entornos empresariales de la fase final, aportando correcciones a la fase inicial para que el software esté preparado para su uso empresarial sin fragmentación ni retrasos.
Cree la visibilidad necesaria para establecer una base sólida para Lightwell.
IBM Security Services ayuda a las organizaciones a detectar vulnerabilidades, errores de configuración, deficiencias en los controles y dependencias ocultas en la infraestructura, las aplicaciones, las identidades, los datos y los entornos en la nube. Al obtener una visión clara de los riesgos actuales, las organizaciones pueden acceder a Lightwell con la información necesaria para lograr resultados significativos.
Aborde las debilidades críticas antes de que se conviertan en barreras para la transformación.
IBM Security Services ayuda a las organizaciones a priorizar y subsanar las vulnerabilidades, subsanar las deficiencias de control y reducir el riesgo cibernético mediante estrategias de corrección basadas en el riesgo. Este trabajo fundamental mejora la posición de seguridad y prepara el entorno para una gestión del riesgo más avanzada y continua a través de Lightwell.
Cree los controles y el gobierno necesarios para un éxito a largo plazo.
IBM ayuda a las organizaciones a fortalecer la seguridad en identidades, redes, aplicaciones, datos y entornos en la nube mediante estrategias de endurecimiento, segmentación, gobierno y defensa. Estas capacidades establecen la base de seguridad sólida necesaria para aprovechar al máximo el valor de Lightwell.
Madure los procesos de seguridad y mejore la preparación organizacional.
IBM Security Services ayuda a las organizaciones a mejorar la visibilidad, fortalecer los procesos operativos, validar capacidades de seguridad y alinear equipos alrededor de una estrategia de seguridad coherente. Esta preparación permite a las organizaciones acelerar la adopción y obtener un valor más rápido de Lightwell.
Prepárese para la próxima generación de riesgos y resiliencia cibernéticos.
IBM ayuda a las organizaciones a modernizar las operaciones de seguridad mediante perspectivas habilitadas por IA, automatización y prácticas avanzadas de seguridad. Al establecer las personas, tecnologías y los procesos necesarios para operar en un panorama de amenazas cada vez más impulsado por IA, las organizaciones están mejor posicionadas para aprovechar todas las capacidades de Lightwell.
La preparación para Lightwell puede suponer un esfuerzo considerable. Podemos ayudarle con un enfoque personalizado que refleje su situación actual y hacia dónde necesita ir.
El diagnóstico de ciberresiliencia basado en IA le ayuda a poner en marcha su proceso de transformación. Comience con una evaluación inicial de dos semanas y obtenga un informe de exposición a riesgos priorizados que identifique su superficie de ataque real, active las protecciones contra las principales vulnerabilidades y proporcione a su equipo una guía de estrategias de medidas correctivas y un marco para la validación continua.
Con Lightwell, su organización puede reducir la acumulación de vulnerabilidades, corregir las CVE sin forzar las actualizaciones y mantener la estabilidad en los entornos certificados.
Entregue parches firmados y listos para la producción con SLA y, al mismo tiempo, contribuya con correcciones iniciales para fortalecer el ecosistema en general.