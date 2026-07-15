Lightwell amplía el modelo probado de Red Hat de mantenimiento de código abierto empresarial proporcionando acceso a correcciones y mitigaciones de seguridad mucho más allá de su huella tradicional de producto.

Con el respaldo de una fuerza mundial de más de 20 000 ingenieros dedicados, Lightwell establece un nuevo modelo para identificar, validar y corregir las vulnerabilidades del software de código abierto.