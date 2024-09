Si está migrando datos desde su base de datos IBM® PureData System for Analytics (Netezza), primero debe extraer localmente una tabla de base de datos a un archivo CSV con “lift extract”. A continuación, transferirá el archivo de datos CSV a la zona de destino de IBM® Db2 Warehouse on Cloud mediante “lift put”. La zona de aterrizaje de IBM® Db2 Warehouse on Cloud es un volumen preasignado que se utiliza para cargar datos y como espacio provisional. Por último, cargará el archivo de datos CSV cargado en el motor con “lift load”. Una vez completada la carga, puede eliminar el archivo de datos con “lift rm”.

Si está migrando un conjunto de archivos CSV, seguirá una serie de pasos similares a los anteriores. Empezará con la transferencia de los archivos de datos CSV a la zona de inicio de Db2 Warehouse on Cloud mediante "lift put". La zona de aterrizaje de Db2 Warehouse on Cloud es un volumen preasignado que se utiliza para cargar datos y como espacio provisional. Por último, cargará el archivo de datos CSV cargado en el motor con “lift load”. Una vez completada la carga, puede eliminar el archivo de datos con “lift rm”.