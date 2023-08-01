La monitorización de Oracle Database forma parte de la solución automatizada de monitorización del rendimiento de las aplicaciones de Instana.

Cuando el agente Instana se implementa en una infraestructura que contiene Oracle Database, detecta automáticamente la tecnología, pero Instana no puede proporcionar monitorización automática de Oracle por razones de licencia (porque el jar del controlador no puede ser distribuido por nadie excepto Oracle). Una vez que haya descargado y colocado el archivo jar del controlador, la única configuración adicional necesaria es proporcionar credenciales y establecer permisos de base de datos para acceder a la información de monitorización de Oracle Database.