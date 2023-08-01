La monitorización de bases de datos es una parte importante de la monitorización automatizada de aplicaciones de microservicios de Instana. Oracle Database (enlace externo a ibm.com) es un popular sistema de base de datos relacional desarrollado por Oracle Corporation. La última generación de Oracle Database está disponible de manera local, en la nube de Oracle o en un entorno de nube híbrida. La monitorización de Oracle Database viene preparada con soluciones de monitorización de infraestructuras y aplicaciones de Instana.
La monitorización de Oracle Database forma parte de la solución automatizada de monitorización del rendimiento de las aplicaciones de Instana.
Cuando el agente Instana se implementa en una infraestructura que contiene Oracle Database, detecta automáticamente la tecnología, pero Instana no puede proporcionar monitorización automática de Oracle por razones de licencia (porque el jar del controlador no puede ser distribuido por nadie excepto Oracle). Una vez que haya descargado y colocado el archivo jar del controlador, la única configuración adicional necesaria es proporcionar credenciales y establecer permisos de base de datos para acceder a la información de monitorización de Oracle Database.
Después de que Instana implemente su monitorización de Oracle Database, correlacionará inmediatamente la infraestructura de Oracle Database. El agente Instana envía todos los datos a nuestro modelo de grafo dinámico, que almacena y contextualiza todos los datos de monitorización recopilados. Los datos de configuración típicos recopilados son:
Algunos ejemplos de medidas recopiladas son:
Encontrará una lista completa en la documentación de monitorización de Oracle Database de Instana.
Instana rastrea los indicadores clave de rendimiento de Oracle Database para inferir un estado de salud sobre Oracle Database dentro del contexto del entorno monitorizado. El grafo dinámico de Instana contiene la información contextual necesaria para determinar la causa raíz de los problemas de Oracle Database.
Instana viene con varias reglas de salud predefinidas basadas en el conocimiento experto y las buenas prácticas. Algunas de estas reglas de salud incorporadas son:
Si hay un problema con la salud o el rendimiento de Oracle Database, la interfaz de usuario de Instana indicará el problema y cambiará el color de la salud de la instancia. Si el servicio se ve afectado, también se creará una incidencia de servicio y se enviará una alerta. Los problemas de rendimiento se correlacionan con todos los cambios del desarrollador para ayudar a determinar la causa raíz.
Obtenga más información sobre cómo empezar a monitorizar Oracle Database con Instana. Puede iniciar sesión en su cuenta o iniciar una prueba.