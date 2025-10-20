Observabilidad de la IA generativa

Solucione problemas y controle aplicaciones basadas en agentes y LLM
Un panel de control detallado que muestra las métricas de observabilidad de la IA generativa de IBM.

Demo de la observabilidad de la IA generativa

Explore cómo Instana rastrea y optimiza los componentes de IA generativa y agénticos.

Vea cómo funciona
Vea y gestione sus aplicaciones de IA con un contexto full stack

 

La observabilidad de IA generativa de IBM® Instana incorpora la monitorización de IA a los potentes flujos de trabajo que los equipos ya utilizan para sus aplicaciones full stack. Detecta y mapea automáticamente agentes, cadenas y tareas, y luego conecta sus datos al resto de la infraestructura. Al ofrecer visibilidad integrada de instrucciones, outputs, tokens, latencia, costes y errores, los equipos pueden rastrear rápidamente los problemas, optimizar el rendimiento y gestionar aplicaciones impulsadas por IA con confianza.

Respaldado por los estándares OpenLLMetry, Instana es compatible con los principales proveedores y marcos, incluidos IBM® watsonx.ai, Amazon Bedrock, OpenAI, Anthropic, Groq, DeepSeek, LangChain, LangGraph y CrewAI, así como con entornos de ejecución como vLLM y las GPU. Este enfoque de ecosistema abierto garantiza la observabilidad de su IA portátil, consciente de los costes y preparada para el gobierno, lo que le ofrece una visión general completa, desde el modelo hasta la infraestructura, sin necesidad de cambiar de herramientas.

 
Beneficios
Análisis más rápido de las causas raíz en todas las aplicaciones de IA

Acelere el análisis de las causas raíz con trazas unificadas entre agentes, herramientas, modelos y servicios, sin necesidad de cambiar de contexto.
Controle y optimice los tokens y el coste de la IA

Controle los gastos y las sorpresas con la visibilidad de los costes por token y por modelo, por solicitud, usuario, modelo o inquilino.
Refuerce las señales de fiabilidad, gobierno y cumplimiento

Mejore la fiabilidad y el gobierno con señales preparadas para políticas, incluida la latencia, los errores, las instrucciones y los outputs.

Características

Mapeo del marco de IA Trazabilidad integral de IA generativa Análisis de tokens y costes Señales de calidad, seguridad y política Ecosistema y tiempo de ejecución abiertos
Casos de uso relacionados Monitorización del rendimiento nativo de la nube

Comprenda el intrincado mapeo de su infraestructura mediante la monitorización en tiempo real de aplicaciones nativas de la nube.

 Más información Corrección de incidentes en las aplicaciones

Resuelva los problemas antes de que afecten a sus clientes con una toma de decisiones basada en IA.

 Más información Monitorización de AWS

Obtenga una mayor visibilidad con Instana para sacar el máximo partido a su inversión en AWS.

 Más información
Dé el siguiente paso

Desbloquee el rendimiento de las aplicaciones nativas de la nube con la observabilidad automatizada impulsada por IA.

 Pruebe Instana Sandbox Solicite una demostración en directo