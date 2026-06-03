Observabilidad de agente de IA y LLM

IBM Instana proporciona observabilidad full-stack para aplicaciones con IA, ampliando las capacidades existentes de observabilidad de IA generativa con una mayor visibilidad sobre el comportamiento de los agentes, la toma de decisiones y el impacto empresarial.​

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Instana descubre automáticamente los componentes de IA, rastrea los flujos de trabajo de extremo a extremo entre agentes y servicios y correlaciona las señales de rendimiento, coste y calidad en una solución unificada. Con las evaluaciones integradas, la base de referencia adaptativa y la visibilidad a nivel de tarea del razonamiento de los agentes, los equipos pueden supervisar, entender y optimizar de forma continua los sistemas de IA en producción.

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El resultado es un cambio de la resolución reactiva de problemas a operaciones de IA proactivas y controladas, lo que permite a los equipos gestionar el rendimiento, controlar los costes y generar confianza en la IA a escala.