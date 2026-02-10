IMS Sysplex Manager for z/OS es un único punto de control para las operaciones del sistema IMS. Le permite administrar varios sistemas IMS en un entorno sysplex o IMSplex. Proporciona una visualización centralizada y en tiempo real de la información de IMS sysplex e IMSplex a través de una única interfaz y automatiza el manejo de situaciones de error específicas, lo que reduce la complejidad para los programadores del sistema.

IMS Sysplex Manager ofrece una característica de panel de control que permite monitorizar el estado de los sistemas IMS. Puede usar el panel de control para ver datos críticos de áreas clave, incluyendo alertas que indican cuándo se superan los umbrales definidos por el usuario.