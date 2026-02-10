IMS Sysplex Manager for z/OS

Gestione eficazmente múltiples sistemas IMS

Punto único de control para las operaciones del sistema IMS

IMS Sysplex Manager for z/OS es un único punto de control para las operaciones del sistema IMS. Le permite administrar varios sistemas IMS en un entorno sysplex o IMSplex. Proporciona una visualización centralizada y en tiempo real de la información de IMS sysplex e IMSplex a través de una única interfaz y automatiza el manejo de situaciones de error específicas, lo que reduce la complejidad para los programadores del sistema.

IMS Sysplex Manager ofrece una característica de panel de control que permite monitorizar el estado de los sistemas IMS. Puede usar el panel de control para ver datos críticos de áreas clave, incluyendo alertas que indican cuándo se superan los umbrales definidos por el usuario.
Gestione IMS y Sysplex de forma integral

Monitorice y controle fácilmente los sistemas IMS y los recursos Sysplex, incluidos los componentes, las regiones, CSL RM, la instalación de acoplamiento y las colas compartidas, mientras emite comandos de tipo 1 y tipo 2.
Personalice su propio panel de control

Cree un panel de control que le permita comprobar el estado de sus sistemas IMS de un vistazo.
Facilite la auditoría y la resolución de problemas

Registre los mensajes de entrada y salida de comandos de todas las fuentes, junto con los mensajes de operador de terminal maestro (MTO), en la misma base de datos de historial.
Cree y actualice el enrutamiento por afinidad

Obtenga más control sobre dónde deben procesarse las transacciones con el enrutamiento por afinidad. Obtenga un control directo sobre el equilibrio de la carga de trabajo de la cola de mensajes compartida para gestionar mejor la disponibilidad.

Características

Gestione los sistemas IMS de forma eficaz

IMS Sysplex Manager for z/OS conserva un inventario de todos los componentes clave del sistema IMS. También realiza un seguimiento de todos los parámetros del sistema IMS definidos y activos. Puede emitir comandos IMS de tipo 1 y tipo 2, y ambos tipos de comandos se pueden enrutar a varios sistemas IMS. IMS Sysplex Manager monitoriza las regiones dependientes y realiza un seguimiento de la disponibilidad, las clases de transacciones y las regiones que mantienen la mayor cantidad de bloqueos de bases de datos y crean la mayor cantidad de contención.

Controle su sysplex de IMS

IMS Sysplex Manager monitoriza los recursos clave del entorno IMS, incluidas transacciones, programas, bases de datos, LTERM y terminales. Le permite modificar el estado de los recursos desde un único punto de control. En el entorno de Common Service Layer (CSL), IMS Resource Manager (RM) rastrea el estado global de los recursos clave de IMS. IMS Sysplex Manager proporciona monitorización en tiempo real de los recursos de RM y le permite elegir recursos por propietario o por tipo de recurso.

Mejore el intercambio de datos IMS y los SQ

En un entorno de intercambio de datos IMS, las aplicaciones pueden mantener bloqueos de bases de datos IRLM durante tanto tiempo que causan problemas de contención para recursos específicos de la base de datos. IMS Sysplex Manager puede identificar automáticamente las aplicaciones que causan este tipo de problema. IMS Sysplex Manager también realiza un seguimiento de las estadísticas de enrutamiento de transacciones. Proporciona protección contra el desbordamiento del búfer al fallar las llamadas de inserción después de que se hayan alcanzado los umbrales especificados por el usuario.

Personalice su propio monitor de panel de control

IMS Sysplex Manager le permite crear su propio panel de control personalizable para monitorizar la actividad del sistema IMS. A través de este panel de control, puede gestionar el estado general del sistema IMS de un solo vistazo. Puede configurar alertas cuando se alcanzan los "umbrales" definidos por el usuario y registrar estas condiciones de alerta para su análisis futuro.

Obtenga enrutamiento por afinidad de transacciones

IMS Sysplex Manager permite definir transacciones (por nombre o clase) que tengan afinidad con uno o más sistemas IMS en el grupo de colas compartidas. Puede crear y actualizar la afinidad para los destinos de las transacciones. El enrutamiento por afinidad le brinda más control sobre dónde debe procesarse una transacción o grupo de transacciones. Puede cambiar o añadir dinámicamente definiciones de afinidad de IMS Sysplex Manager sin reiniciar IMS o sin eliminar y reasignar la estructura de afinidad de CQS.

Recursos

Documentación de IBM
Obtenga información sobre cómo mantener y utilizar el producto.
Descripción general de IMS Sysplex Manager for z/OS
Revise una presentación que ofrece una descripción general del producto.
Preguntas frecuentes sobre los paquetes de soluciones de IMS Tools
Encuentre las respuestas y aprenda sugerencias y consejos para una configuración óptima de los paquetes de soluciones IMS Tools.
Documentación del producto de herramientas IMS
Publicación de productos de IMS Tools, directorios de programas y otro contenido técnico relacionado en formato PDF.
