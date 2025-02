En el entorno de colas compartidas, los mensajes que estaban en proceso permanecen en la cola fría y se acumulan hasta que los elimina. Esta acumulación degrada el rendimiento y desperdicia espacio. En el entorno de colas no compartidas, los mensajes pueden utilizar suficientes recursos de búfer para provocar su agotamiento. El agotamiento del búfer puede hacer que IMS no funcione correctamente. Tanto en el entorno de colas compartidas como en el de colas no compartidas, IMS Queue Control Facility le ayuda a examinar las colas y a eliminar solo los mensajes que ya no son necesarios.