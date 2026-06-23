IMS Online Reorganization Facility for z/OS

Las bases de datos IMS se detienen brevemente para permitir que los búferes de la base de datos se vacíen en los conjuntos de datos de la base de datos IMS. Esto garantiza que las últimas actualizaciones se capturen en los conjuntos de datos originales de la base de datos IMS. Después, los conjuntos de datos originales de la base de datos IMS se copian a los conjuntos de datos invisibles de la base de datos IMS. Cuando se completa esta copia, se realiza una segunda pausa breve para capturar las actualizaciones que se realizaron en los conjuntos de datos originales de la base de datos IMS. Estas actualizaciones también se aplican a los conjuntos de datos invisibles.