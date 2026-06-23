Reorganice las bases de datos de IMS mientras permanezcan en línea
IBM IMS Online Reorganization Facility for z/OS reorganiza muchos tipos de bases de datos IMS mientras permanecen accesibles para las aplicaciones. Gracias a este producto, el administrador de bases de datos IMS (DBA) puede ahora reorganizar una base de datos IMS sin interrumpir el acceso completo de las aplicaciones IMS a la misma.
Reorganice una base de datos IMS
IMS Online Reorganization Facility for z/OS gestiona todas las tareas necesarias para reorganizar una base de datos IMS, incluyendo: descargar y volver a cargar los datos, resolver prefijos de base de datos, reconstruir la indexación secundaria, validar punteros de base de datos y copiar imágenes de la base de datos reorganizada.
Obtenga todos los procedimientos de reorganización necesarios en un solo paso, eliminando la necesidad de la intervención del operador durante y una vez finalizada la reorganización.
Reduzca el tiempo de inactividad de las bases de datos de horas a segundos y mejore la disponibilidad de las bases de datos para aplicaciones que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.
Reorganice los tipos de bases de datos HDAM, HIDAM, HISAM, SHISAM, PHDAM y PHIDAM.
Proteja los datos sensibles con el cifrado generalizado de IBM Z y los controles de acceso sin necesidad de cambiar el código.
IBM IMS Online Reorganization Facility for z/OS analiza y evalúa las condiciones de gestión de espacio en función de las políticas definidas por el usuario para determinar cuándo se han superado los umbrales. Detecta problemas antes de que puedan afectar negativamente a las aplicaciones IMS. Puede programar cuándo desea reorganizar las bases de datos en línea definiendo previamente un intervalo de tiempo para la reorganización en línea, lo que contribuye a ahorrar recursos de los administradores de bases de datos y tiempo de CPU, además de aumentar la disponibilidad de la base de datos.
La fase de verificación es la primera fase del proceso de reorganización en línea. IMS Online Reorganization Facility for z/OS utiliza esta fase para validar que la base de datos de IMS se puede reorganizar. La herramienta comprueba la versión de IMS y los niveles de los componentes, el registro del DBRC y las definiciones DBD de la base de datos, las instrucciones de control de la herramienta, así como que los conjuntos de datos invisibles y temporales estén asignados correctamente. La reorganización continuará si este paso de verificación se completa con éxito.
Las bases de datos IMS se detienen brevemente para permitir que los búferes de la base de datos se vacíen en los conjuntos de datos de la base de datos IMS. Esto garantiza que las últimas actualizaciones se capturen en los conjuntos de datos originales de la base de datos IMS. Después, los conjuntos de datos originales de la base de datos IMS se copian a los conjuntos de datos invisibles de la base de datos IMS. Cuando se completa esta copia, se realiza una segunda pausa breve para capturar las actualizaciones que se realizaron en los conjuntos de datos originales de la base de datos IMS. Estas actualizaciones también se aplican a los conjuntos de datos invisibles.
Una vez creados los conjuntos de datos de la base de datos IMS invisibles, se descargan mediante la herramienta de descarga y se vuelven a cargar mediante la herramienta de carga. Si hay índices secundarios, también se reconstruyen. Las relaciones lógicas internas se resuelven y actualizan mediante la herramienta de resolución de prefijos. Las bases de datos IMS invisibles reorganizadas se copian mediante la herramienta de copia de imágenes y se puede comprobar su puntero con la herramienta de comprobación de punteros.
Cuando se completa la reorganización de los datos invisibles, los conjuntos de datos originales de la base de datos IMS se intercambian con los conjuntos de datos IMS de datos invisibles reorganizados. IMS DBRC recibe una notificación con el estado de la base de datos REORG. Si las definiciones de la base de datos IMS DBD cambian, la instalación de reorganización en línea de IMS realiza un ACBGEN. Por último, la herramienta reinicia internamente la base de datos IMS con el comando /START y se completa la fase de adquisición.
En la etapa de finalización, se crean los informes finales y se eliminan los conjuntos de datos de la base de datos IMS invisibles.
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