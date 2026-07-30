IBM IMS Library Integrity Utilities for z/OS

IMS Library Integrity Utilities garantiza que los recursos de DBD (base de datos) y PSB (aplicaciones) de IMS sean coherentes entre las principales bibliotecas.

Esta herramienta ayuda a garantizar que las relaciones y definiciones de la base de datos estén presentes cuando se crean el DBD y el PSB. Cuenta con funciones especiales para garantizar que la biblioteca ACB de IMS sea coherente y no presente problemas. Comprueba que todos los miembros del ACB se hayan creado con la misma versión y el mismo nivel de lanzamiento de IMS. También puede crear un ACB de IMS a partir de los bloques de control DBD y PSB de IMS.