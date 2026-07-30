IBM IMS Library Integrity Utilities for z/OS

Valide, compare, asigne, recupere, genere informes y vuelva a generar las definiciones de bases de datos y programas de IMS
Garantice la integridad y coherencia de la base de datos IMS
IMS Library Integrity Utilities for z/OS valida, compara, mapea, recupera, informa y regenera bibliotecas IMS, garantizando la integridad ACB, DBD, PSB y MFS. Mapea y compara bloques de control, recrea fuentes y proporciona una GUI para visualizar las relaciones.
Proteja la coherencia de las bases de datos y las aplicaciones
Cuando se carga una base de datos IMS con un conjunto de definiciones de base de datos y, posteriormente, se accede a ella con otro conjunto de definiciones de base de datos, surgen problemas que pueden resultar en problemas de integridad de los datos. La herramienta IMS Library Integrity Utilities for z/OS puede detectar estos problemas antes de que generen graves problemas de integridad de datos en las bases de datos de producción de IMS. La herramienta puede evitar problemas tanto en las aplicaciones IMS por lotes como en las aplicaciones en línea, al verificar los bloques de control de IMS durante la autorización de la base de datos.
IMS Library Integrity Utilities garantiza que los recursos de DBD (base de datos) y PSB (aplicaciones) de IMS sean coherentes entre las principales bibliotecas.
Esta herramienta ayuda a garantizar que las relaciones y definiciones de la base de datos estén presentes cuando se crean el DBD y el PSB. Cuenta con funciones especiales para garantizar que la biblioteca ACB de IMS sea coherente y no presente problemas. Comprueba que todos los miembros del ACB se hayan creado con la misma versión y el mismo nivel de lanzamiento de IMS. También puede crear un ACB de IMS a partir de los bloques de control DBD y PSB de IMS.
IMS Library Integrity Utilities verifica la coherencia de los recursos de la base de datos y las aplicaciones IMS en varias bibliotecas. La herramienta puede comprobar hasta diez bibliotecas a la vez para garantizar la coherencia entre las definiciones de DBD, PSB y ACB de IMS, así como entre los registros DB y DSG de IMS DBRC en los conjuntos de datos RECON. La herramienta también puede comparar bloques de control DBD y PSB de IMS que tengan nombres iguales o diferentes y que se encuentren en bibliotecas iguales o diferentes.
Los servicios de integridad de la biblioteca IMS pueden convertir los bloques de control IMS DBD, PSB, MFS y ACB de nuevo a sus sentencias de control de código fuente originales. Esta capacidad resulta útil cuando ya no se encuentran las bibliotecas de código fuente originales y es necesario modificar las definiciones. La herramienta puede comparar las definiciones de pantalla del terminal del IMS Message Format Service (MFS) que residen en la misma biblioteca o en bibliotecas MFS de IMS diferentes.
Las servicios de Integridad de Bibliotecas IMS pueden crear numerosos informes para ayudar a los administradores de bases de datos IMS a gestionar las bibliotecas IMS DBD, PSB, ACB y MFS, el conjunto de datos IMS DBRC RECON y el Catálogo IMS. Los informes incluyen mapeos detallados de las definiciones IMS DBD, PSB y ACB, así como informes matriciales que muestran las comparaciones entre múltiples bibliotecas de bases de datos y aplicación. También hay informes que resumen el contenido de los conjuntos de datos de las bibliotecas IMS DBD, PSB y ACB.
Cuando se instala la extensión IMS Library Integrity Utilities DBD/PSB Viewer junto con IMS Administration Foundation para z/OS, el usuario puede obtener una vista gráfica de las estructuras de la base de datos y de las aplicaciones de IMS. Se pueden ver las fuentes DBD y PSB del IMS, así como las relaciones entre los DBD del IMS y los DBD lógicos, y entre los DBD y los PSB.
Capacidades clave para mantener la integridad de IMS
IMS Library Integrity Utilities for z/OS forma parte de los paquetes de soluciones IMS Tools, que ayudan a los administradores a gestionar de manera eficiente las operaciones al tiempo que garantizan la coherencia de la biblioteca. Mantiene la precisión y la recuperabilidad validando definiciones, evitando desajustes, identificando diferencias y regenerando información de control, lo que reduce el riesgo y respalda operaciones fiables a escala.
Detecte desajustes, como el uso incorrecto de DBD, antes de que comience la ejecución. Esto ayuda a los equipos a evitar inconsistencias estructurales que pueden dar lugar a errores y contribuye a que el funcionamiento de la base de datos IMS sea más fiable.
Compruebe que las definiciones necesarias de los subsistemas IMS estén establecidas y sean accesibles antes de ejecutar las cargas de trabajo. Esto ayuda a los equipos a evitar problemas en tiempo de ejecución causados por elementos de configuración que faltan o están incompletos.
Identifique discrepancias comparando los elementos de las bibliotecas pertinentes. Esto ayuda a los equipos a mantener la coherencia entre los entornos, reducir las desviaciones en la configuración y fomentar prácticas coherentes de gestión de bases de datos.
Recupere las instrucciones esenciales de control de versiones y reconstruya los elementos de la biblioteca que se hayan perdido o dañado. Esto ayuda a los equipos a acelerar las tareas de recuperación y a conservar la información necesaria para mantener la integridad de la base de datos.
Descubra recursos de expertos
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