IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

Gestione sin problemas su entorno IMS ETO
IBM IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS permite a los terminales VTAM iniciar sesión en IMS Transactional Manager (IMS TM), incluso si no se definen durante el proceso de definición del sistema IMS. Sin IMS ETO Support, para añadir, eliminar o modificar terminales definidos en IMS TM es necesario cerrar el sistema en línea para incorporar los cambios.
IMS ETO Support gestiona todos los ajustes de IMS ETO, configura opciones globales y anula opciones para usuarios y terminales específicos. Por ejemplo, puede establecer opciones globales para toda la comunidad de usuarios y anular opciones para terminales o ID de usuario específicos.
Reduce el tiempo de inactividad programado asociado a la gestión de terminales VTAM, mientras permite a los usuarios iniciar sesiones IMS desde cualquier terminal VTAM de la red, lo que se traduce en un acceso más rápido y flexible al sistema.
Asociar los mensajes de salida con los usuarios en lugar de con los terminales refuerza la seguridad de IMS, mientras que reducir el número de macros necesarias simplifica las definiciones de la red de terminales, lo que ahorra tiempo y almacenamiento durante la configuración del sistema.
En el caso de los terminales ETO y las estructuras de usuario, los recursos no se asignan hasta que son necesarios. Y cuando ya no son necesarios, se eliminan.
Se necesitan menos recursos de programadores de sistemas cualificados para mantener las definiciones estáticas de los terminales.