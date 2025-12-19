IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

IBM IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS permite a los terminales VTAM iniciar sesión en IMS Transactional Manager (IMS TM), incluso si no se definen durante el proceso de definición del sistema IMS. Sin IMS ETO Support, para añadir, eliminar o modificar terminales definidos en IMS TM es necesario cerrar el sistema en línea para incorporar los cambios.

IMS ETO Support gestiona todos los ajustes de IMS ETO, configura opciones globales y anula opciones para usuarios y terminales específicos. Por ejemplo, puede establecer opciones globales para toda la comunidad de usuarios y anular opciones para terminales o ID de usuario específicos.