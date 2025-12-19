IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

Gestione sin problemas su entorno IMS ETO

Visión general

IBM IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS permite a los terminales VTAM iniciar sesión en IMS Transactional Manager (IMS TM), incluso si no se definen durante el proceso de definición del sistema IMS. Sin IMS ETO Support, para añadir, eliminar o modificar terminales definidos en IMS TM es necesario cerrar el sistema en línea para incorporar los cambios.

IMS ETO Support gestiona todos los ajustes de IMS ETO, configura opciones globales y anula opciones para usuarios y terminales específicos. Por ejemplo, puede establecer opciones globales para toda la comunidad de usuarios y anular opciones para terminales o ID de usuario específicos.
Mayor disponibilidad del sistema y mejor acceso para los usuarios

Reduce el tiempo de inactividad programado asociado a la gestión de terminales VTAM, mientras permite a los usuarios iniciar sesiones IMS desde cualquier terminal VTAM de la red, lo que se traduce en un acceso más rápido y flexible al sistema.
Seguridad IMS mejorada con una configuración simplificada

Asociar los mensajes de salida con los usuarios en lugar de con los terminales refuerza la seguridad de IMS, mientras que reducir el número de macros necesarias simplifica las definiciones de la red de terminales, lo que ahorra tiempo y almacenamiento durante la configuración del sistema.
Minimice el tiempo de comprobación y reinicio

En el caso de los terminales ETO y las estructuras de usuario, los recursos no se asignan hasta que son necesarios. Y cuando ya no son necesarios, se eliminan.
Reduzca el mantenimiento

Se necesitan menos recursos de programadores de sistemas cualificados para mantener las definiciones estáticas de los terminales.

Características

Simplificación de la gestión del sistema

IBM IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS simplifica la gestión de los entornos IMS ETO. Además de ser compatible con todo tipo de terminales IMS, también permite personalizar las pantallas de inicio y cierre de sesión de los usuarios, así como la visualización de mensajes de error durante el inicio de sesión. También admite el registro de información de errores pertinente mediante el uso de registros de IMS. IMS ETO Support realiza un seguimiento de todas las definiciones de IMS ETO y permite actualizarlas sin necesidad de reiniciar IMS.
Mejora en el inicio y cierre de sesión

IMS ETO Support cuenta con capacidades específicas para el inicio y cierre de sesión de ETO. Por ejemplo, el producto permite que cada tipo de dispositivo (SLU1, SLU2, SLUP e ISC) pase directamente al modo de prueba MFS tras iniciar sesión correctamente en ETO. Puede limpiar las conversaciones de IMS, restablecer el estado del terminal y eliminar los mensajes existentes de la cola durante el cierre de sesión de ETO, lo que puede evitar condiciones de error en los inicios de sesión posteriores de ETO.
Capacidad para crear y actualizar salidas de usuario de ETO

La función IMS ETO permite a los usuarios personalizar sus definiciones de terminal y usuario mediante una serie de salidas de usuario. Estas salidas deben escribirse en lenguaje ensamblador, lo que puede resultar complicado para los clientes. IMS ETO Support permite crear salidas de usuario mediante la parametrización de palabras clave, lo que evita que los clientes tengan que programar en lenguaje ensamblador. El usuario puede definir varios LTERM para el mismo usuario, establecer valores de cierre automático y definir nombres LTERM para sesiones OTMA.
Seguridad avanzada para usuarios y terminales

Con IMS ETO Support, obtiene seguridad avanzada para proteger los comandos IMS a nivel de palabra clave. Proporciona esta mayor seguridad mediante el uso de la clase IBM RACF CIMS, la salida de usuario IMS Command Authorization o mediante perfiles de seguridad especiales de IMS ETO Support. También tiene la capacidad de restringir el acceso de usuarios y terminales a determinadas horas del día.
Recursos

Documentación de IBM
Obtenga información sobre cómo mantener y utilizar el producto.
Preguntas frecuentes sobre los paquetes de soluciones de IMS Tools
Encuentre las respuestas y aprenda sugerencias y consejos para una configuración óptima de los paquetes de soluciones IMS Tools.
Documentación del producto IMS Tools
Publicación de productos de IMS Tools, directorios de programas y otro contenido técnico relacionado en formato PDF.
Lista de reproducción de vídeo de IMS Tools
Esta lista de vídeos incluye demostraciones y webcasts de IBM IMS y productos y tecnologías relacionados.
