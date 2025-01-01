Planes Hybrid Cloud Mesh para cada etapa de su transición a la nube y a las aplicaciones
Ideal para equipos que exploran o prueban la conectividad segura de aplicaciones para hasta 10 RU.
Ideal para equipos en crecimiento que necesitan una conectividad flexible y escalable según sus necesidades.
Ideal para empresas que ejecutan cargas de trabajo de misión crítica a gran escala.
Migraciones de máquinas virtuales sin tiempo de inactividad
Modernización Z
Habilitación de IA agéntica
Redes de aplicaciones de autoservicio para equipos de aplicaciones
Conectividad en la capa de aplicación
Red de zero trust
Aplicaciones sin ubicación
Conectividad entre nubes y regiones
Alta disponibilidad y resiliencia
Implementación multientorno
Plan de gestión y control de SaaS
Soporte de producto Standard
Soporte único de la comunidad
Advanced Support disponible
Derechos de Red Hat Service Interconnect
Derechos BYO
Derechos de Skupper
Incorporación de Skupper Brownfield
¿Está preparado para agilizar y racionalizar la conectividad de las aplicaciones en entornos híbridos?
Limitaciones de la versión gratuita: 10 RU máximo, cancelación si no se utiliza durante 3 meses; soporte único de la comunidad;
limitaciones de la prueba: requiere la aprobación del departamento de ventas de IBM; un máximo de 100 RU; asistencia técnica a través del departamento de preventa de IBM