Planes de precios de IBM® Hybrid Cloud Mesh

Planes Hybrid Cloud Mesh para cada etapa de su transición a la nube y a las aplicaciones

Ilustración de los aspectos más destacados de Hybrid Cloud Mesh mediante segmentos y gráficos
Planes Hybrid Cloud Mesh Essentials
Edición gratuita 0 USD 10 RU

Ideal para equipos que exploran o prueban la conectividad segura de aplicaciones para hasta 10 RU.

 Pruébelo sin coste Essentials Starter Desde 400 dólares al mes | Unidades de 1 RU Cantidad mínima 10 RU

Ideal para equipos en crecimiento que necesitan una conectividad flexible y escalable según sus necesidades.

 Essential Plus A partir de 3000 dólares al mes | Bloques de 100 RU

Ideal para empresas que ejecutan cargas de trabajo de misión crítica a gran escala.

Migraciones de máquinas virtuales sin tiempo de inactividad

Modernización Z

Habilitación de IA agéntica

Redes de aplicaciones de autoservicio para equipos de aplicaciones

Conectividad en la capa de aplicación

Red de zero trust

Aplicaciones sin ubicación

Conectividad entre nubes y regiones

Alta disponibilidad y resiliencia

Implementación multientorno

Plan de gestión y control de SaaS

Soporte de producto Standard

Soporte único de la comunidad

Advanced Support disponible

Derechos de Red Hat Service Interconnect

Derechos BYO

Derechos de Skupper

Incorporación de Skupper Brownfield

*Los precios indicados son orientativos, pueden variar según el país, no incluyen impuestos ni aranceles aplicables y están sujetos a la disponibilidad de la oferta de productos 
Dé el siguiente paso

¿Está preparado para agilizar y racionalizar la conectividad de las aplicaciones en entornos híbridos?

Limitaciones de la versión gratuita:  10 RU máximo, cancelación si no se utiliza durante 3 meses; soporte único de la comunidad;

limitaciones de la prueba:  requiere la aprobación del departamento de ventas de IBM;  un máximo de 100 RU; asistencia técnica a través del departamento de preventa de IBM