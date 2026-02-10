Detección más rápida de amenazas, rendimiento mejorado y mayor eficiencia energética.
IBM Storage FlashSystem 9600 es la solución óptima para cargas de trabajo grandes, mixtas y consolidadas. Ofrece velocidad y sencillez extremas para las cargas de trabajo empresariales más exigentes.
Hasta 24 dispositivos flash de alta disponibilidad NVMe en una carcasa de almacenamiento de 2U con replicación basada en red en 3 sitios para evitar un punto único de anomalía.
La solución inteligente y autooptimizada se gestiona fácilmente, lo cual permite a las empresas superar los obstáculos de almacenamiento a medida que aumentan.
Niveles de almacenamiento flash de alta densidad en un paquete asequible que incluye compresión y análisis predictivo basado en IA.
El módulo FlashCore 5 (FCM5) monitoriza continuamente los datos de cada E/S mediante modelos MK para detectar anomalías como el ransomware en menos de 1 minuto.1
|Especificaciones:
|Capacidad máxima efectiva dentro de una sola carcasa:
- 11,8 PBe
|Ancho de banda máximo:
- 86 Gb/s
|Formato:
- Carcasa de 2U
|Puertos de E/S máx.:
- 32
|Capacidad máxima efectiva en una FlashSystem grid:
- 377 PBe
|Memoria:
- 1,5TB
- 3 TB
|Conectividad: (opcional)
- 64 Gb/s FC o NVMe/FC
- 32 Gb/s FC o NVMe/FC
- 100/40 Gb iSCSI o NVMe/TCP
- 25/10 Gb/s iSCSI o NVMe/TCP
|IOPs máximas (4K lectura acertada)
- 6,3 millones
Sáquele partido al software y SO integrados de calidad empresarial que pueden insuflar nueva vida a sus sistemas de almacenamiento existentes y protegerle contra los ciberataques que acechan a la vuelta de la esquina. Diseño compacto para ubicaciones periféricas con limitaciones de espacio con capacidades consistentes para entornos locales e híbridos. Ideal para entornos de almacenamiento edge, virtuales y en contenedores.
Póngase en contacto con un asesor para obtener ayuda en la configuración de un IBM Storage FlashSystem para sus necesidades empresariales.
1 La experimentación interna de IBM Research ha demostrado la detección del ransomware en menos de 1 minuto desde que inicia su proceso de cifrado. Este experimento se llevó a cabo en un FlashSystem 5200 con 6 FCM y la versión 4.1 del firmware. El 5200 tenía instalado el software de nivel 8.6.3 GA. El host conectado al 5200 ejecutaba Linux con el sistema de archivos XFS. En este caso concreto, se utilizó el simulador de ransomware de IBM llamado WannaLaugh. El sistema subyacente debe ser compatible con FCM4.1 y el software de nivel 8.6.3 GA cargado para poder recibir los resultados obtenidos.