IBM Storage FlashSystem 9600

Detección más rápida de amenazas, rendimiento mejorado y mayor eficiencia energética.

Vista en primer plano del módulo servidor IBM Flashsystem 9600
Alto rendimiento para cargas de trabajo exigentes

IBM Storage FlashSystem 9600 es la solución óptima para cargas de trabajo grandes, mixtas y consolidadas. Ofrece velocidad y sencillez extremas para las cargas de trabajo empresariales más exigentes.

Redundancia de alto rendimiento

Hasta 24 dispositivos flash de alta disponibilidad NVMe en una carcasa de almacenamiento de 2U con replicación basada en red en 3 sitios para evitar un punto único de anomalía.
Escalable para entornos de cualquier tamaño

La solución inteligente y autooptimizada se gestiona fácilmente, lo cual permite a las empresas superar los obstáculos de almacenamiento a medida que aumentan.
Solución asequible y de alto valor

Niveles de almacenamiento flash de alta densidad en un paquete asequible que incluye compresión y análisis predictivo basado en IA.
Ciberresiliencia hasta la médula

El módulo FlashCore 5 (FCM5) monitoriza continuamente los datos de cada E/S mediante modelos MK para detectar anomalías como el ransomware en menos de 1 minuto.1

Vea cuánto podría ahorrar con IBM FlashSystem

Introduzca los detalles de su entorno de almacenamiento para estimar su TCO y el ahorro aproximado que FlashSystem puede ofrecer.

Especificaciones

Especificaciones:
Capacidad máxima efectiva dentro de una sola carcasa:
- 11,8 PBe 		Ancho de banda máximo:
- 86 Gb/s 
Formato:
- Carcasa de 2U  		Puertos de E/S máx.: 
- 32
Capacidad máxima efectiva en una FlashSystem grid:
- 377 PBe		Memoria: 
- 1,5TB
- 3 TB

Conectividad: (opcional)
- 64 Gb/s FC o NVMe/FC
- 32 Gb/s FC o NVMe/FC
- 100/40 Gb iSCSI o NVMe/TCP
- 25/10 Gb/s iSCSI o NVMe/TCP

IOPs máximas (4K lectura acertada)
- 6,3 millones

Más información sobre las opciones de FlashSystem.

Explore los detalles técnicos, las características y los casos de uso de los productos de almacenamiento flash más populares.

Rápido. Inteligente. Asequible

Sáquele partido al software y SO integrados de calidad empresarial que pueden insuflar nueva vida a sus sistemas de almacenamiento existentes y protegerle contra los ciberataques que acechan a la vuelta de la esquina. Diseño compacto para ubicaciones periféricas con limitaciones de espacio con capacidades consistentes para entornos locales e híbridos. Ideal para entornos de almacenamiento edge, virtuales y en contenedores.

Casos de uso

Sostenibilidad del almacenamiento
Invierta en un almacenamiento de datos energéticamente eficiente y denso que marque la diferencia.
Prescinda de los centros de datos
Visualice todos sus datos en un solo lugar y confíe en la jerarquización de los datos impulsada por la IA.
Más ciberresiliencia
Recupere los datos rápidamente y sin interrupciones en caso de ciberataque.
Análisis de datos de almacenamiento
Análisis del almacenamiento más rápido, tiempo de conocimiento más rápido, utilizando herramientas creadas con análisis del almacenamiento flash.

Recursos

Prueba
Máquina de prueba sin coste disponible en sus instalaciones (consulte la lista de países)
Webinar bajo demanda
Más fuerza, más ajetreo, menos bullicio con IBM FlashSystem.
IBM Redbook
Directrices de rendimiento y buenas prácticas de IBM Storage FlashSystem
Informe de analistas
Reducción de los costes de almacenamiento entre un 40 y un 90 % con IBM FlashSystem.
Próximos pasos

Póngase en contacto con un asesor para obtener ayuda en la configuración de un IBM Storage FlashSystem para sus necesidades empresariales.

Notas a pie de página

La experimentación interna de IBM Research ha demostrado la detección del ransomware en menos de 1 minuto desde que inicia su proceso de cifrado. Este experimento se llevó a cabo en un FlashSystem 5200 con 6 FCM y la versión 4.1 del firmware. El 5200 tenía instalado el software de nivel 8.6.3 GA. El host conectado al 5200 ejecutaba Linux con el sistema de archivos XFS. En este caso concreto, se utilizó el simulador de ransomware de IBM llamado WannaLaugh. El sistema subyacente debe ser compatible con FCM4.1 y el software de nivel 8.6.3 GA cargado para poder recibir los resultados obtenidos.