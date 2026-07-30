IBM Financial Transaction Manager

Procese, monitorice, realice un seguimiento y genere informes sobre pagos y transacciones financieras en una plataforma híbrida multinube

Cliente utilizando el lector de tarjetas de crédito

Visión general

Integra, orquesta y monitoriza las transacciones financieras.

El software IBM® Financial Transaction Manager integra, organiza y monitoriza las transacciones financieras. Ofrece un procesamiento coherente para múltiples modalidades de pago, lo que permite a las instituciones financieras converger sus operaciones de pago en una única plataforma. La implementación, disponible en nube pública, nube híbrida y multinube, está impulsada por Red Hat OpenShift.

Productos

IBM Financial Transaction Manager for SWIFT Services
Añada conectividad y mensajería SWIFT certificadas a Financial Transaction Manager para agilizar los pagos internacionales y adaptarse a los estándares en constante evolución.

Características

Impulsar el ciclo de vida de los pagos

Utilice productos complementarios para pagos inmediatos, SWIFT, ACH, SEPA, tramitación de cheques, incorporación de clientes, captación de transacciones y mucho más. Los servicios opcionales de tramitación de cheques modernizan, sustituyen y renuevan los procesos de tramitación de cheques existentes.

Dé soporte a múltiples unidades de negocio en una única instancia, en la que cada una puede configurar la solución según sus propias necesidades, reduciendo costes y facilitando los esfuerzos de cumplimiento. Obtenga las API para la integración en la detección de fraudes y sanciones.

Permita que los pagos atraviesen redes de pago alternativas (Blockchain, pagos más rápidos, redes regionales), además de SWIFT, sin cambiar la oficina administrativa.

Benefíciese de una interfaz de mensajería SWIFT que contiene todas las certificaciones de la interfaz SWIFT y ofrece soporte para todos los mensajes SWIFT MT y MX. Los pagos atraviesan redes de pago alternativas sin cambios administrativos.

Aproveche la flexibilidad de implementación de Red Hat OpenShift y la libertad de elegir entre los proveedores de servicio en la nube compatibles. Los contenedores certificados se validan en la plataforma Red Hat OpenShift y se crean según los estándares de Kubernetes

Convierta el procesamiento de pagos y estandarice las operaciones mientras reutiliza las capacidades existentes. Las capacidades comunes de integración ayudan a gestionar las transacciones. Una base de datos operativa se integra con soluciones de gestión de datos empresariales.

La mano de una mujer que paga con NFC en el teléfono móvil en una tienda de electricidad

Casos de uso

Acelere la transformación de los pagos

Modernice las operaciones de pago en todos los canales, mejorando al mismo tiempo el cumplimiento normativo, la escalabilidad y la eficiencia. Agilice la incorporación de nuevos clientes y la prestación de servicios, reduzca la complejidad operativa y cree un entorno de pagos más conectado que facilite la adopción de la nube y permita sacar mayor partido a los datos y a la IA.
Acelere la preparación para el cumplimiento normativo

Cumpla con los mandatos de pago en evolución con mayor rapidez y confianza. Respalde los requisitos de cumplimiento en múltiples plataformas de pago, reduzca el riesgo de implementación y simplifique la adaptación a los cambios en las normativas y los estándares del sector.
Escale las operaciones de pago de manera eficiente

Gestione los crecientes volúmenes de transacciones y demandas de servicio manteniendo el rendimiento, la disponibilidad y la seguridad. Apoye el crecimiento empresarial con una arquitectura diseñada para la resiliencia operativa y el procesamiento a escala empresarial.
Mejore la eficiencia y la rapidez de entrega

Reduzca los costes operativos al tiempo que acelera la implementación de nuevos servicios y la incorporación de clientes. Agilice los procesos, aumente la productividad y lleve al mercado capacidades de pago innovadoras con mayor rapidez.
Unifique los datos y operaciones de pago

Elimine los silos entre los distintos canales de pago para mejorar la visibilidad, el control y la coherencia operativa. Siente las bases para la modernización en la nube, a la vez que potencia el valor de los datos empresariales y las iniciativas de IA.

 

 

Recursos

Explore los recursos técnicos

Acceda a documentación técnica, resúmenes de productos y recursos de implementación para evaluar capacidades, entender la arquitectura y planificar la implementación. Explore los materiales que ayudan a acelerar las iniciativas de adopción, modernización y transformación de pagos.
Resumen técnico de Financial Transaction Manager IBM Financial Transaction Manager: ofrezca una infraestructura de pagos rápida y ágil
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