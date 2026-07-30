Procese, monitorice, realice un seguimiento y genere informes sobre pagos y transacciones financieras en una plataforma híbrida multinube
Integra, orquesta y monitoriza las transacciones financieras.
El software IBM® Financial Transaction Manager integra, organiza y monitoriza las transacciones financieras. Ofrece un procesamiento coherente para múltiples modalidades de pago, lo que permite a las instituciones financieras converger sus operaciones de pago en una única plataforma. La implementación, disponible en nube pública, nube híbrida y multinube, está impulsada por Red Hat OpenShift.
Impulsar el ciclo de vida de los pagos
Utilice productos complementarios para pagos inmediatos, SWIFT, ACH, SEPA, tramitación de cheques, incorporación de clientes, captación de transacciones y mucho más. Los servicios opcionales de tramitación de cheques modernizan, sustituyen y renuevan los procesos de tramitación de cheques existentes.
Dé soporte a múltiples unidades de negocio en una única instancia, en la que cada una puede configurar la solución según sus propias necesidades, reduciendo costes y facilitando los esfuerzos de cumplimiento. Obtenga las API para la integración en la detección de fraudes y sanciones.
Permita que los pagos atraviesen redes de pago alternativas (Blockchain, pagos más rápidos, redes regionales), además de SWIFT, sin cambiar la oficina administrativa.
Benefíciese de una interfaz de mensajería SWIFT que contiene todas las certificaciones de la interfaz SWIFT y ofrece soporte para todos los mensajes SWIFT MT y MX. Los pagos atraviesan redes de pago alternativas sin cambios administrativos.
Aproveche la flexibilidad de implementación de Red Hat OpenShift y la libertad de elegir entre los proveedores de servicio en la nube compatibles. Los contenedores certificados se validan en la plataforma Red Hat OpenShift y se crean según los estándares de Kubernetes
Convierta el procesamiento de pagos y estandarice las operaciones mientras reutiliza las capacidades existentes. Las capacidades comunes de integración ayudan a gestionar las transacciones. Una base de datos operativa se integra con soluciones de gestión de datos empresariales.
Acelere la transformación de los pagos
Modernice las operaciones de pago en todos los canales, mejorando al mismo tiempo el cumplimiento normativo, la escalabilidad y la eficiencia. Agilice la incorporación de nuevos clientes y la prestación de servicios, reduzca la complejidad operativa y cree un entorno de pagos más conectado que facilite la adopción de la nube y permita sacar mayor partido a los datos y a la IA.
Cumpla con los mandatos de pago en evolución con mayor rapidez y confianza. Respalde los requisitos de cumplimiento en múltiples plataformas de pago, reduzca el riesgo de implementación y simplifique la adaptación a los cambios en las normativas y los estándares del sector.
Gestione los crecientes volúmenes de transacciones y demandas de servicio manteniendo el rendimiento, la disponibilidad y la seguridad. Apoye el crecimiento empresarial con una arquitectura diseñada para la resiliencia operativa y el procesamiento a escala empresarial.
Reduzca los costes operativos al tiempo que acelera la implementación de nuevos servicios y la incorporación de clientes. Agilice los procesos, aumente la productividad y lleve al mercado capacidades de pago innovadoras con mayor rapidez.
Elimine los silos entre los distintos canales de pago para mejorar la visibilidad, el control y la coherencia operativa. Siente las bases para la modernización en la nube, a la vez que potencia el valor de los datos empresariales y las iniciativas de IA.
Explore los recursos técnicos
Acceda a documentación técnica, resúmenes de productos y recursos de implementación para evaluar capacidades, entender la arquitectura y planificar la implementación. Explore los materiales que ayudan a acelerar las iniciativas de adopción, modernización y transformación de pagos.