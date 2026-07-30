IBM Financial Transaction Manager

Modernice las operaciones de pago en todos los canales, mejorando al mismo tiempo el cumplimiento normativo, la escalabilidad y la eficiencia. Agilice la incorporación de nuevos clientes y la prestación de servicios, reduzca la complejidad operativa y cree un entorno de pagos más conectado que facilite la adopción de la nube y permita sacar mayor partido a los datos y a la IA.