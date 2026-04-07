Cálculo de emisiones de GEI de autoservicio, impulsado por la experiencia de Envizi
No todos los cálculos de emisiones requieren una plataforma de contabilidad completa o una solución personalizada. Envizi Emissions Calculations in Excel permite realizar cálculos prácticos de emisiones en entornos familiares de hojas de cálculo.
Los usuarios rellenan plantillas preconfiguradas con datos de la actividad, como el consumo de energía o el uso de combustible, mientras que las fórmulas incorporadas recuperan los factores de emisión de la biblioteca de factores de Envizi para calcular los resultados.
Diseñado para profesionales, ideal para:
Acceda a un catálogo gestionado de factores de emisión globales y regionales, lo que garantiza cálculos actualizados y transparentes. Seleccione los factores de emisión de su elección para el cálculo sin la complejidad de crear, mantener o actualizar una biblioteca interna de factores de emisión.
Comience rápidamente con fórmulas prediseñadas, filtros de entrada de actividad predefinidos y plantillas listas para usar que simplifican la entrada de datos, reducen la configuración manual y ayudan a garantizar cálculos de emisiones precisos y estandarizados desde el primer día.
Siga los métodos de cálculo alineados con el Protocolo GEI. Utilice la lógica del algoritmo de selección de factores de Envizi para calcular las emisiones de alcance 1, alcance 2 y alcance 3, con el fin de elaborar informes fiables, estandarizados y listos para su auditoría en todo tipo de casos de uso.
Utilice Envizi Emissions Calculations in Excel como punto de partida, con la flexibilidad de escalar al conjunto completo de IBM Envizi, que incluye la contabilidad de emisiones y la elaboración de informes automatizados, a medida que crezcan la madurez de los datos de emisiones y las necesidades de elaboración de informes empresariales.
No. Envizi Emissions Calculations in Excel está diseñado para el cálculo y el análisis de autoservicio. Las empresas que necesiten flujos de trabajo gobernados, controles e informes listos para la auditoría deberían utilizar las soluciones de contabilidad de emisiones de Envizi.
Envizi Emissions API está diseñada para desarrolladores e ISV que crean sus propias soluciones de emisiones. Emissions Calculations in Excel está diseñado para usuarios empresariales que desean calcular las emisiones directamente en Excel, sin necesidad de codificación.
Envizi Emissions Calculations in Excel permiten el cálculo y análisis de emisiones. Muchos clientes lo utilizan como entrada en procesos más amplios de elaboración de informes o como paso previo a una plataforma completa de contabilidad de GEI.
Envizi Emissions Calculations in Excel utiliza factores de emisiones controlados por Envizi para los alcances 1, 2 y 3,