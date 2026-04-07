No todos los cálculos de emisiones requieren una plataforma de contabilidad completa o una solución personalizada. Envizi Emissions Calculations in Excel permite realizar cálculos prácticos de emisiones en entornos familiares de hojas de cálculo.

Los usuarios rellenan plantillas preconfiguradas con datos de la actividad, como el consumo de energía o el uso de combustible, mientras que las fórmulas incorporadas recuperan los factores de emisión de la biblioteca de factores de Envizi para calcular los resultados.

Diseñado para profesionales, ideal para: