Construya su modelo con datos históricos y utilice la API HoD Direct para las actualizaciones horarias. Tanto los datos de Gridded Currents on Demand (gCOD) como los de Gridded Agriculture and Energy (gAgE) se reciben cada hora. Puede acceder a los datos a medida que llegan o recopilar las últimas 24 horas de datos cada día. También puede utilizar la API Historical Data for Analytical Tools (HDAT) para obtener datos ya resumidos.