IBM® Engineering Rhapsody Architect for Software

Puede pasar del diseño a la implementación con ingeniería de software integrada, automatizada y casi en tiempo real. Rhapsody – Architect for Software genera marcos de código C, C++, Java y C# para diseñar la estructura y la arquitectura de su diseño. Con los marcos de código, puede agregar codificación detallada a un modelo o al código. La aplicación IBM® ELM sincroniza los cambios para obtener datos coherentes. El perfil MARTE le ayuda a modelar el rendimiento casi en tiempo real y a analizar los cuellos de botella de diseño.