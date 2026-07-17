Convierte documentos en datos estructurados para IA
Sus datos están atrapados en documentos complejos
Docling para IBM watsonx es una herramienta de inteligencia documental que convierte documentos complejos y no estructurados en datos estructurados y preparados para la IA. Convierte PDF, imágenes, presentaciones de diapositivas y otros formatos en outputs que los flujos de trabajo de búsqueda, RAG y agentes pueden usar de forma más eficaz, ayudando a los equipos a obtener resultados más precisos y fiables.
Basado en el kit de herramientas de código abierto Docling desarrollado por IBM, Docling for IBM watsonx ofrece a los equipos una forma más rápida de pasar de la experimentación a la producción con un servicio gestionado. También ofrece acceso sencillo a la IU y a la API para el procesamiento automatizado de documentos.
Todo lo que necesita para preparar documentos para la IA
Convierta documentos sin procesar en formatos estructurados como Markdown, JSON y HTML que sean más fáciles de usar para los flujos de trabajo de búsqueda, RAG y agentes. Con entradas más limpias y consistentes, los equipos pueden mejorar la calidad de la recuperación y obtener resultados más precisos y fiables de los sistemas de IA posteriores.
La extracción básica puede eliminar la estructura que hace que un documento sea comprensible. Docling está diseñado para conservar el contexto, como el diseño, la jerarquía, las tablas y el orden de lectura, de modo que el significado del documento original permanezca intacto.
Procese archivos PDF, imágenes, diapositivas, formularios, hojas de cálculo, archivos de audio y mucho más en una única plataforma. En lugar de unir múltiples enfoques, los equipos pueden trabajar con muchos tipos de formatos de manera más consistente, reduciendo la proliferación de herramientas y simplificando la incorporación de contenidos a los flujos de trabajo de IA.
Comience rápidamente en la IU para cargar documentos, probar la configuración de conversión e inspeccionar resultados. Cuando esté listo para escalar, utilice la API para integrar y automatizar el procesamiento de documentos en aplicaciones, pipelines de datos y flujos de trabajo de IA.
Ponga en práctica sus conocimientos empresariales
Convierta archivos PDF, imágenes, presentaciones, formularios y mucho más en outputs estructurados para su uso posterior por parte de la IA.
Extraiga los campos que necesita de documentos no estructurados en formatos estandarizados para facilitar el uso de la IA.
Limpie, estructure, fragmente, enriquezca y valide el contenido de documentos para su uso fiable en aplicaciones y flujos de trabajo de IA.
Analice y conserve la estructura, el diseño y el significado de documentos complejos para que los sistemas de IA puedan interpretarlos mejor.
Mejore la calidad de la recuperación convirtiendo los documentos en contenido estructurado y listo para fragmentar para los pipelines de RAG.
Ayude a los usuarios a encontrar el contenido adecuado convirtiendo documentos en datos listos para la búsqueda y una mejor indexación y recuperación.
Permita que los agentes de IA actúen de manera más fiable con entradas que puedan interpretar y utilizar de forma más eficaz.
Mejore la calidad de los datos de entrenamiento convirtiendo los datos sin procesar en outputs más limpios y estandarizados a escala.
Docling comenzó como un kit de herramientas de código abierto desarrollado por IBM y donado a la Fundación Linux. Hoy en día, es un proyecto impulsado por la comunidad con más de 40 millones de descargas y continuas contribuciones de IBM.
Docling for IBM watsonx se basa en este principio y se ofrece como un servicio gestionado para equipos que desean acelerar su proceso hasta la producción.
Consulte los precios
Los precios de Docling for IBM watsonx se basan en unidades de recursos o RUs para facilitar el uso entre diferentes tipos de documentos.
1 RU equivale a 1000 páginas u objetos (para archivos como PDF, imágenes o diapositivas) o 50 millones de caracteres (para archivos como texto plano u hojas de cálculo).
*Docling es una marca registrada de LF Projects, LLC. Para obtener más información sobre Docling, consulte docling.ia.