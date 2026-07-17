Docling para IBM watsonx es una herramienta de inteligencia documental que convierte documentos complejos y no estructurados en datos estructurados y preparados para la IA. Convierte PDF, imágenes, presentaciones de diapositivas y otros formatos en outputs que los flujos de trabajo de búsqueda, RAG y agentes pueden usar de forma más eficaz, ayudando a los equipos a obtener resultados más precisos y fiables.

Basado en el kit de herramientas de código abierto Docling desarrollado por IBM, Docling for IBM watsonx ofrece a los equipos una forma más rápida de pasar de la experimentación a la producción con un servicio gestionado. También ofrece acceso sencillo a la IU y a la API para el procesamiento automatizado de documentos.