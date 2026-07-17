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Docling para IBM watsonx

Convierte documentos en datos estructurados para IA

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Espacio principal de la ilustración de Docling

Visión general

Sus datos están atrapados en documentos complejos

Docling para IBM watsonx es una herramienta de inteligencia documental que convierte documentos complejos y no estructurados en datos estructurados y preparados para la IA. Convierte PDF, imágenes, presentaciones de diapositivas y otros formatos en outputs que los flujos de trabajo de búsqueda, RAG y agentes pueden usar de forma más eficaz, ayudando a los equipos a obtener resultados más precisos y fiables.

Basado en el kit de herramientas de código abierto Docling desarrollado por IBM, Docling for IBM watsonx ofrece a los equipos una forma más rápida de pasar de la experimentación a la producción con un servicio gestionado. También ofrece acceso sencillo a la IU y a la API para el procesamiento automatizado de documentos. 

Características

Todo lo que necesita para preparar documentos para la IA

Convierta documentos sin procesar en formatos estructurados como Markdown, JSON y HTML que sean más fáciles de usar para los flujos de trabajo de búsqueda, RAG y agentes. Con entradas más limpias y consistentes, los equipos pueden mejorar la calidad de la recuperación y obtener resultados más precisos y fiables de los sistemas de IA posteriores.

Outputs estructurados para la IA

La extracción básica puede eliminar la estructura que hace que un documento sea comprensible. Docling está diseñado para conservar el contexto, como el diseño, la jerarquía, las tablas y el orden de lectura, de modo que el significado del documento original permanezca intacto.

Conserva la estructura del documento

Procese archivos PDF, imágenes, diapositivas, formularios, hojas de cálculo, archivos de audio y mucho más en una única plataforma. En lugar de unir múltiples enfoques, los equipos pueden trabajar con muchos tipos de formatos de manera más consistente, reduciendo la proliferación de herramientas y simplificando la incorporación de contenidos a los flujos de trabajo de IA.

Trabaje con documentos en numerosos formatos

Comience rápidamente en la IU para cargar documentos, probar la configuración de conversión e inspeccionar resultados. Cuando esté listo para escalar, utilice la API para integrar y automatizar el procesamiento de documentos en aplicaciones, pipelines de datos y flujos de trabajo de IA.

Acceso sencillo para equipos y desarrolladores

Explore Docling for IBM watsonx

Casos de uso

Ponga en práctica sus conocimientos empresariales

Conversión de documentos

Convierta archivos PDF, imágenes, presentaciones, formularios y mucho más en outputs estructurados para su uso posterior por parte de la IA.
Extracción de información

Extraiga los campos que necesita de documentos no estructurados en formatos estandarizados para facilitar el uso de la IA.
Preparación de los datos

Limpie, estructure, fragmente, enriquezca y valide el contenido de documentos para su uso fiable en aplicaciones y flujos de trabajo de IA.
Comprensión de documentos

Analice y conserve la estructura, el diseño y el significado de documentos complejos para que los sistemas de IA puedan interpretarlos mejor.
RAG

Mejore la calidad de la recuperación convirtiendo los documentos en contenido estructurado y listo para fragmentar para los pipelines de RAG.
Búsqueda empresarial

Ayude a los usuarios a encontrar el contenido adecuado convirtiendo documentos en datos listos para la búsqueda y una mejor indexación y recuperación.
Flujos de trabajo de agentes

Permita que los agentes de IA actúen de manera más fiable con entradas que puedan interpretar y utilizar de forma más eficaz.
Ajuste fino de LLM

Mejore la calidad de los datos de entrenamiento convirtiendo los datos sin procesar en outputs más limpios y estandarizados a escala.

Abierto en el núcleo

Docling comenzó como un kit de herramientas de código abierto desarrollado por IBM y donado a la Fundación Linux. Hoy en día, es un proyecto impulsado por la comunidad con más de 40 millones de descargas y continuas contribuciones de IBM. 
 
Docling for IBM watsonx se basa en este principio y se ofrece como un servicio gestionado para equipos que desean acelerar su proceso hasta la producción. 

 Más información sobre el kit de herramientas Docling de código abierto

Precios

Consulte los precios

Los precios de Docling for IBM watsonx se basan en unidades de recursos o RUs para facilitar el uso entre diferentes tipos de documentos.
1 RU equivale a 1000 páginas u objetos (para archivos como PDF, imágenes o diapositivas) o 50 millones de caracteres (para archivos como texto plano u hojas de cálculo).
Próximos pasos

Pruebe Docling for IBM watsonx sin coste durante 30 días, con 5000 páginas incluidas y acceso completo a todas las características. Después, puede continuar con los precios de pago por uso a 4 USD por 1000 páginas u optar por la suscripción anual.

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*Docling es una marca registrada de LF Projects, LLC. Para obtener más información sobre Docling, consulte docling.ia.