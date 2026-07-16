Unifique la arquitectura, el diseño y el código en una única plataforma inteligente
Impulsado por IA. Diseñado para la innovación.
Utilice perspectivas impulsadas por IA para diseñar arquitecturas seguras, escalables y resilientes que sirvan de base para un software de alto rendimiento. Tome decisiones de desarrollo estratégico informadas y coherentes con los objetivos empresariales.
Afine su desarrollo de software con IA
Utilice el modelado C4 colaborativo para alinear la arquitectura con las necesidades empresariales. Aplique el apoyo asistido por IA para registrar y vincular las decisiones a los artefactos del sistema, manteniendo a los arquitectos, ingenieros y stakeholders en sintonía desde la fase de diseño hasta la implementación, con todo el contexto necesario.
Dé a los desarrolladores la autonomía necesaria para centrarse en el código de alto impacto con todo el contexto. Fomente la reutilización y la coherencia a través de activos compartidos, al tiempo que automatiza gran parte del código base para reducir el trabajo repetitivo y permitir que los equipos se concentren en las características de misión crítica y la innovación.
Descubra formas de alinear diseño y entrega
Traduzca los objetivos empresariales en una arquitectura clara, coordine a los equipos en torno a una intención de diseño compartida y acelere la entrega mediante una automatización que tenga en cuenta el diseño. Fomente la colaboración, reduzca el trabajo repetido e integre de manera fluida con los flujos de trabajo para pasar del concepto a la implementación más rápidamente y con mayor confianza.
Traduzca los objetivos empresariales en arquitecturas de software claras, seguras y robustas. Mejore la claridad y la rapidez en el diseño de sistemas, garantizando que las soluciones estén alineadas con los objetivos estratégicos y permitiendo a los equipos construir sistemas resilientes y escalables con mayor confianza y coherencia.
Permita que los equipos colaboren utilizando un diseño compartido, versionado y legible por máquina como fuente de información fidedigna. Alinee a los stakeholders, reduzca los malentendidos y minimice la repetición de tareas garantizando una intención de diseño coherente entre todos los equipos a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo.
Ofrezca a los desarrolladores una generación de código basada en el diseño que refleje la intención arquitectónica. Reduzca el esfuerzo manual y los costes de codificación y, al mismo tiempo, permita a los equipos centrarse en trabajos de gran valor y garantizar la coherencia entre el diseño y la implementación en todos los proyectos de software.
Conéctese de manera fluida con los pipelines CI/CD y las plataformas DevOps para automatizar los flujos de trabajo desde el diseño hasta la implementación. Acelere la entrega, mejore la eficiencia y permita la integración continua de los procesos de diseño y desarrollo para lanzar versiones de software más rápidas y fiables.
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