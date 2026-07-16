Traduzca los objetivos empresariales en una arquitectura clara, coordine a los equipos en torno a una intención de diseño compartida y acelere la entrega mediante una automatización que tenga en cuenta el diseño. Fomente la colaboración, reduzca el trabajo repetido e integre de manera fluida con los flujos de trabajo para pasar del concepto a la implementación más rápidamente y con mayor confianza.