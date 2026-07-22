Reaccione y entregue soluciones más rápido, sin comprometer la calidad
Una plataforma abierta que unifica herramientas y datos en todos los proyectos, lo que permite la automatización, el gobierno y la alineación entre los objetivos empresariales y la entrega. La IA mejora cada etapa con perspectivas inteligentes y flujos de trabajo agénticos, mientras que la automatización acelera la entrega, reduce riesgos y proporciona información en tiempo real para una mejor colaboración y toma de decisiones.
Automatización e IA en cada etapa de la entrega
Transforme ideas en acción con IA generando tareas a partir de conceptos de alto nivel y personalizando flujos de trabajo para satisfacer las necesidades de gobierno. Automatice actividades repetitivas, siga el progreso con perspectivas e informes, y gestione el código de forma segura para pasar de la idea a la implementación en cuestión de minutos.
Maximice la cobertura de las pruebas mediante la automatización de las pruebas de API, IU, seguridad y rendimiento, con la generación y el mantenimiento de scripts impulsados por IA. Detecte las causas raíz de los fallos, genere datos de prueba realistas, simule dependencias y obtenga perspectivas valiosas sobre la calidad, al tiempo que automatiza los procesos, reduce los riesgos y garantiza implementaciones fiables.
Visualice el valor y el riesgo con perspectivas en tiempo real sobre el rendimiento de las entregas y los posibles problemas. Realice un seguimiento del progreso mediante paneles de control alineados con las métricas clave, gestione los flujos de trabajo y las versiones, y genere informes de preparación, seguridad y auditoría con información actualizada para los stakeholders.
Soluciones para fortalecer su pipeline
Explore soluciones integradas que conectan herramientas y flujos de trabajo a lo largo del ciclo de vida de la entrega. Vea cómo la combinación de capacidades permite una automatización más inteligente, una ejecución más rápida y una visibilidad de extremo a extremo, lo que ayuda a los equipos a optimizar los procesos, mejorar la colaboración y ofrecer valor de forma más eficiente.
Un enfoque unificado para la agilidad empresarial y técnica. Permite a las organizaciones definir el valor con claridad y medir la eficacia con la que se entrega. Optimice la asignación de recursos, realice un seguimiento de la entrega de valor y mejore la rentabilidad en todo el ciclo de vida del desarrollo de software.
Ofrezca visibilidad en tiempo real con IA sobre la resiliencia de las aplicaciones en todo su pipeline de DevOps. Evalúe, monitorice y mejore la fiabilidad del sistema unificando datos de múltiples herramientas en una única vista que se puede ejecutar.
Acelere la entrega con observabilidad en tiempo real. Obtenga una visibilidad integral del rendimiento de las aplicaciones y el estado de la infraestructura. Detecte problemas a tiempo, reduzca el tiempo de resolución y asegúrese de que cada versión sea fiable con perspectivas impulsadas por IA y análisis automatizado de la causa raíz.
Optimice el ciclo de vida de las API con perspectivas impulsadas por IA, compilaciones seguras y paneles de control en tiempo real. Capacite a los equipos para entregar, monitorizar y optimizar API más rápido, con visibilidad y automatización completa del ciclo de vida.
Unifique los datos de ingeniería y los flujos de trabajo con perspectivas en tiempo real, asistencia de IA y trazabilidad completa del ciclo de vida. Capacite a los equipos para gestionar la complejidad, mejorar la calidad y acelerar la entrega en la ingeniería de sistemas y el desarrollo de software.
La seguridad y el cumplimiento están integrados en cada etapa del ciclo de vida de DevOps. Las organizaciones pueden reducir significativamente el riesgo de violaciones de seguridad, protegiendo tanto su reputación como los datos sensibles de los clientes.
Implemente más rápido, proteja mejor y gobierne de forma más inteligente. Integre de manera fluida para mejorar los flujos de trabajo DevOps nativos de la nube. Admita pipelines automatizados de CI/CD con infraestructura como código, gestión de secretos e implementación escalable.
Lleve las prácticas modernas de DevOps al desarrollo de mainframe con pipelines de CI/CD unificados, perspectivas de IA y visibilidad en tiempo real. Acelere la entrega, mejore la calidad e integre z/OS con herramientas y flujos de trabajo nativos de la nube.
Optimice todo el ciclo de vida de DevOps en un entorno nativo de Kubernetes. Diseñado para la escalabilidad y la automatización, permite a los equipos entregar aplicaciones más rápido y de forma más fiable en Red Hat.
Perspectivas de expertos para impulsar sus capacidades de DevOps
Planes y licencias
Para equipos que buscan tomar el control: recopile y conecte ideas con IA y gestione el ciclo de vida de la entrega.
Para organizaciones que buscan acelerar el tiempo de salida al mercado y reducir errores humanos: automatizar las pruebas con IA, generar datos de prueba, detectar y corregir problemas más rápido y agilizar la implementación en todos los entornos.
Para las empresas que buscan alinear los objetivos empresariales con las actividades de entrega: rastrear el valor, conectar equipos y mejorar para el próximo proyecto.
Todo lo de Essential, además de:
Todo lo de Essential y Standard, además de:
Servicios virtuales
Simular las respuestas de los servicios que faltan para que los equipos puedan realizar pruebas en una fase temprana
Usuarios virtuales
Simular el comportamiento de los usuarios para realizar pruebas de rendimiento
Agentes de implementación
Ejecutar tareas de implementación en diferentes entornos