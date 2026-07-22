Una plataforma abierta que unifica herramientas y datos en todos los proyectos, lo que permite la automatización, el gobierno y la alineación entre los objetivos empresariales y la entrega. La IA mejora cada etapa con perspectivas inteligentes y flujos de trabajo agénticos, mientras que la automatización acelera la entrega, reduce riesgos y proporciona información en tiempo real para una mejor colaboración y toma de decisiones.