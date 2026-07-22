Visión general

Reaccione y entregue soluciones más rápido, sin comprometer la calidad

Una plataforma abierta que unifica herramientas y datos en todos los proyectos, lo que permite la automatización, el gobierno y la alineación entre los objetivos empresariales y la entrega. La IA mejora cada etapa con perspectivas inteligentes y flujos de trabajo agénticos, mientras que la automatización acelera la entrega, reduce riesgos y proporciona información en tiempo real para una mejor colaboración y toma de decisiones.

Características

Automatización e IA en cada etapa de la entrega

Recopile y conecte ideas con la IA y mantenga a todos al día

Transforme ideas en acción con IA generando tareas a partir de conceptos de alto nivel y personalizando flujos de trabajo para satisfacer las necesidades de gobierno. Automatice actividades repetitivas, siga el progreso con perspectivas e informes, y gestione el código de forma segura para pasar de la idea a la implementación en cuestión de minutos.

Captura de pantalla del proceso de organización en la página DevOps Loop

Automatice y gobierne la entrega de software fiable

Maximice la cobertura de las pruebas mediante la automatización de las pruebas de API, IU, seguridad y rendimiento, con la generación y el mantenimiento de scripts impulsados por IA. Detecte las causas raíz de los fallos, genere datos de prueba realistas, simule dependencias y obtenga perspectivas valiosas sobre la calidad, al tiempo que automatiza los procesos, reduce los riesgos y garantiza implementaciones fiables.

Captura de pantalla del proceso de automatización en la página DevOps Loop

Haga un seguimiento del valor, conecte equipos y publique en vivo

Visualice el valor y el riesgo con perspectivas en tiempo real sobre el rendimiento de las entregas y los posibles problemas. Realice un seguimiento del progreso mediante paneles de control alineados con las métricas clave, gestione los flujos de trabajo y las versiones, y genere informes de preparación, seguridad y auditoría con información actualizada para los stakeholders.

Captura de pantalla del proceso de seguimiento en la página DevOps Loop

Explore el recorrido por el producto

Casos de uso

Soluciones para fortalecer su pipeline

Explore soluciones integradas que conectan herramientas y flujos de trabajo a lo largo del ciclo de vida de la entrega. Vea cómo la combinación de capacidades permite una automatización más inteligente, una ejecución más rápida y una visibilidad de extremo a extremo, lo que ayuda a los equipos a optimizar los procesos, mejorar la colaboración y ofrecer valor de forma más eficiente.
Logo de Apptio
DevOps Loop for Apptio

Un enfoque unificado para la agilidad empresarial y técnica. Permite a las organizaciones definir el valor con claridad y medir la eficacia con la que se entrega. Optimice la asignación de recursos, realice un seguimiento de la entrega de valor y mejore la rentabilidad en todo el ciclo de vida del desarrollo de software.

 

 Más información
Logo de IBM
Ciclo DevOps para IBM Concert

Ofrezca visibilidad en tiempo real con IA sobre la resiliencia de las aplicaciones en todo su pipeline de DevOps. Evalúe, monitorice y mejore la fiabilidad del sistema unificando datos de múltiples herramientas en una única vista que se puede ejecutar.

 Más información
Logo de IBM
DevOps Loop for Instana

Acelere la entrega con observabilidad en tiempo real. Obtenga una visibilidad integral del rendimiento de las aplicaciones y el estado de la infraestructura. Detecte problemas a tiempo, reduzca el tiempo de resolución y asegúrese de que cada versión sea fiable con perspectivas impulsadas por IA y análisis automatizado de la causa raíz.

 Más información
Logo de IBM
DevOps Loop for API Connect

Optimice el ciclo de vida de las API con perspectivas impulsadas por IA, compilaciones seguras y paneles de control en tiempo real. Capacite a los equipos para entregar, monitorizar y optimizar API más rápido, con visibilidad y automatización completa del ciclo de vida.

 Más información
Logo de IBM
DevOps Loop for Engineering Lifecycle Management

Unifique los datos de ingeniería y los flujos de trabajo con perspectivas en tiempo real, asistencia de IA y trazabilidad completa del ciclo de vida. Capacite a los equipos para gestionar la complejidad, mejorar la calidad y acelerar la entrega en la ingeniería de sistemas y el desarrollo de software.

 Más información
Logo de IBM
DevOps Loop for SCC WP

La seguridad y el cumplimiento están integrados en cada etapa del ciclo de vida de DevOps. Las organizaciones pueden reducir significativamente el riesgo de violaciones de seguridad, protegiendo tanto su reputación como los datos sensibles de los clientes.

 Más información
Logo de HashiCorp
DevOps Loop for HashiCorp

Implemente más rápido, proteja mejor y gobierne de forma más inteligente. Integre de manera fluida para mejorar los flujos de trabajo DevOps nativos de la nube. Admita pipelines automatizados de CI/CD con infraestructura como código, gestión de secretos e implementación escalable.

 Más información
Logo de IBM
DevOps Loop for IBM Z

Lleve las prácticas modernas de DevOps al desarrollo de mainframe con pipelines de CI/CD unificados, perspectivas de IA y visibilidad en tiempo real. Acelere la entrega, mejore la calidad e integre z/OS con herramientas y flujos de trabajo nativos de la nube.

 Más información
Logos de IBM y Red Hat
DevOps Loop for Red Hat

Optimice todo el ciclo de vida de DevOps en un entorno nativo de Kubernetes. Diseñado para la escalabilidad y la automatización, permite a los equipos entregar aplicaciones más rápido y de forma más fiable en Red Hat.

 Más información

Recursos

Perspectivas de expertos para impulsar sus capacidades de DevOps

Alineación de la estrategia y la ejecución con IBM® DevOps Loop y Apptio Targetprocess Mejore la productividad del desarrollo y la entrega de software con IBM DevOps Loop
Ilustración de una lupa sobre cuadros y gráficos coloridos en paneles
IBM DevOps
Explore el portfolio completo de DevOps para descubrir herramientas, capacidades y soluciones que se adapten a sus necesidades.
Ver productos DevOps

Precios

Planes y licencias

Nivel Essential Precio de catálogo: 25 USD al mes por usuario*

Para equipos que buscan tomar el control: recopile y conecte ideas con IA y gestione el ciclo de vida de la entrega.

 Nivel Standard Precio de catálogo: 150 USD al mes por usuario*

Para organizaciones que buscan acelerar el tiempo de salida al mercado y reducir errores humanos: automatizar las pruebas con IA, generar datos de prueba, detectar y corregir problemas más rápido y agilizar la implementación en todos los entornos.

 Nivel Premium

Para las empresas que buscan alinear los objetivos empresariales con las actividades de entrega: rastrear el valor, conectar equipos y mejorar para el próximo proyecto.

 Contacto con ventas
  • Utilizar la generación de IA para convertir ideas en tareas
  • Especificar y registrar plazos, recursos y presupuesto
  • Automatizar las actividades repetitivas mediante flujos de trabajo basados en reglas
  • Generar informes sobre el estado, las dependencias, los cuellos de botella, los plazos y las tareas
  • Integraciones fuera de la caja en DevOps, tiempo de ejecución, negocio y herramientas de medio ambiente, social y gobierno (ESG)
  • Capturar ideas y diseños con bocetos y modelado de procesos
  • Diseñar y compartir la arquitectura técnica y las dependencias con todos los stakeholders
  • Detectar y resolver diferencias entre procesos de negocio, arquitectura y código generado por IA
  • Asegurarse de que el código y la infraestructura generados por la IA se correlacionan con las capacidades

Todo lo de Essential, además de:

  • Automatizar las pruebas de interfaz de programación de aplicaciones (API), IU, seguridad y rendimiento
  • Generar y mantener scripts de pruebas de interfaz de usuario con IA y visión artificial
  • Detectar por qué los casos de prueba fallan y recibir recomendaciones de corrección o corregir automáticamente los guiones con una autorreparación inteligente
  • Generar grandes volúmenes de datos de pruebas sintéticas
  • Utilizar la IA para identificar los patrones de calidad y entender y mitigar los problemas de rendimiento
  • Automatizar los procesos de entrega repetibles en el desarrollo, las pruebas y la producción
  • Establecer puertas inteligentes para garantizar que solo se promuevan las versiones de componentes que cumplan con los criterios de calidad.
  • Implementar GitOps

Todo lo de Essential y Standard, además de:

  • Predecir el riesgo de entrega con análsis de IA
  • Perspectivas completas y métricas de DORA
  • Visualizar el valor y los riesgos de entrega
  • Vincular a las partes interesadas de la empresa y la entrega
  • Gestionar pipelines y lanzamientos

Servicios virtuales

Simular las respuestas de los servicios que faltan para que los equipos puedan realizar pruebas en una fase temprana

  • Se vende en paquetes
  • El más común es: 200 VU

Usuarios virtuales

Simular el comportamiento de los usuarios para realizar pruebas de rendimiento

  • Se vende en paquetes
  • La más común es: 1000 VU de alto rendimiento

Agentes de implementación

Ejecutar tareas de implementación en diferentes entornos

  • Vendido como usuarios autorizados o flotantes

*Los precios indicados son orientativos, pueden variar según el país, no incluyen impuestos ni aranceles aplicables y están sujetos a la disponibilidad de la oferta de productos 
Dé el siguiente paso

Optimice la entrega de software con herramientas DevSecOps amplificadas por IA.

  1. Solicite una demo en directo