IBM Db2 Advanced Recovery Feature combina tres herramientas Db2 para la copia de seguridad avanzada de bases de datos, la recuperación y la extracción de datos: Db2 Merge Backup for Linux UNIX and Windows Db2 Recovery Expert for Linux UNIX and Windows; e IBM InfoSphere Optim High Performance Unload for Db2 for Linux, UNIX and Windows Estas herramientas ayudan a mejorar la disponibilidad de datos, mitigar el riesgo y acelerar las tareas administrativas cruciales. La función de recuperación avanzada de Db2 se puede comprar por separado y utilizar con varias ediciones de Db2.