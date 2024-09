Documentación y tutoriales

Tutorial Realice operaciones de ETL avanzadas con DataStage Aprenda a realizar operaciones de ETL en datos almacenados en IBM® Netezza Performance Server. Tutorial Uso de la conectividad nativa Db2 en IBM® DataStage SaaS Aprenda a utilizar la conectividad nativa de IBM® Db2 en DataStage as a Service. Documentación Cree trabajos paralelos Descubra las tareas que conlleva la creación de trabajos paralelos.